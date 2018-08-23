Промышленность и торговля: иловайский котел

“Журналистка Дарья Козлова в прямом эфире телеканала «Россия 24» поговорила с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и упала в обморок. Отрывок эфира опубликовал Telegram-канал mediamsk.
Инцидент произошел во время форума «Армия-2018». Вместе с оператором девушка записывала интервью с министром. На последнем вопросе чиновник начал улыбаться, кивком показывая, что готов к следующему вопросу. Девушка поблагодарила спикера, напомнив зрителям, с кем она беседовала. Ее речь начала замедляться, соседняя камера показала, как девушка медленно теряет сознание. В финальном кадре было видно, как министр ринулся помогать девушке удержаться на ногах, после чего включение прервали.”
Когда в присутствии Порошенко на инаугурации в обморок упал солдат, вскоре случились не очень удачные действия ВСУ на Донбассе и Иловайский разгром. Тут же, по всей видимости, с промышленностью и торговлей дела в РФ в ближайшие 2-3 года будут обстоять, мягко говоря, не очень. Кто знает, может быть их совсем не станет? Гениальная руководитель Центробанка уже объяснила, что “модель потребительской экономики в России себя исчерпала”. То есть в Китае и США – не исчерпала, а в РФ исчерпала. Вражеское это все, ОТТУДА. И вообще, пенсии не то Гитлер, не то Бисмарк придумал..
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