Забайкальский Ад и его оборона

Пишет Максим Калашников: "А буквально на днях мне передали впечатления от встречи с избирателями в ходе выборной кампании в Забайкалье. Чудовищная, застойная бедность, безработица и алкоголизм, жизнь-ад в домах позапрошлого века, когда и 200 рублей - неплохие деньги. Невероятная, темная злоба. Как мне сказали, что смерть для некоторых была бы избавлением от страданий".
В целом Россия прошла некий цикл или путь – разруха и нищета начала 90-х, выравнивание и положительная стабилизация в их конце, рост благосостояния в нулевых, особенно в мегаполисах, когда мальчики, девочки с улицы могли устроится на мутные должности в мутные фирмы с зарплатой в районе 1000 у.е, и наконец – “урезание” и сползание в привычную бедность синхронно со истеричным “вставанием с колен”. Забайкалье эта круговерть и суета благополучно обошла стороной. Там навсегда остались самые нищие и депрессивные классические 90-е с АУЕ и массовым алкоголизмом.
Для понимания: нигде в мире в таких широтах и в таком климате так люди не живут. Ни в Швеции, ни в Финляндии, ни в Канаде. Только в РФ. Забайкалье это лишь крайний маркер.
Но есть повод гордиться: в РФ пройдут самые мощные в истории военные учения. В том числе и в Забайкалье. Не иначе какие-то внешние вороги собираются напасть на чудесный мир людей, в котором “смерть для некоторых была бы избавлением от страданий”.
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