Прожектор Перестройки

"Согласно опросу "Левада-центра", количество россиян, хорошо относящихся к США, по сравнению с сентябрём 2014 года выросло с 18% до 42%, то есть более чем вдвое. Соответственно плохо к Штатам теперь относится 40%, а не 71%, как четыре года назад. То же самое наблюдается и относительно Евросоюза - рост позитивного мнения с 19% до 42%".
Как и 33 года назад ТВ-пропаганда стала работать с обратным эффектом. Не исключено, что этого и добивались. Каким образом набирающая ход Перестройка-2 будет соотностится с движением к эпохе Военного Коммунизма и СССР-2? Решение этого сложнейшего уравнения и предстоит увидеть и пережить дорогим россиянам.
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