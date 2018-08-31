пятница, 31 августа 2018 г.

Українські казки про Кобзона


 В 2015 году Орест (Ипатий) Лютий написал историю о том как Кобзон душу дьяволу продал. Кратко, якобы Кобзон умер в клинике в Германии в 2005 году. Но его по просьбе “друга Влада” оживил Дьявол, дав Кобзону 13 лет  жизни в обмен на душу и организацию будущей бойни  на Донбассе, его родине.

 13 лет угаданы верно.

P.S. Что означает смерть Кобзона? Перефразируя известную фразу: Есть Кобзон - есть СССРФ, нет Кобзона - нет СССРФ.  Так ли это - узнаем.


Автор: Pavel на
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