пятница, 31 августа 2018 г.
Українські казки про Кобзона
В 2015 году Орест (Ипатий) Лютий написал историю о том как Кобзон душу дьяволу продал. Кратко, якобы Кобзон умер в клинике в Германии в 2005 году. Но его по просьбе “друга Влада” оживил Дьявол, дав Кобзону 13 лет жизни в обмен на душу и организацию будущей бойни на Донбассе, его родине.
13 лет угаданы верно.
P.S. Что означает смерть Кобзона? Перефразируя известную фразу: Есть Кобзон - есть СССРФ, нет Кобзона - нет СССРФ. Так ли это - узнаем.
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