Йогг-Сотот и его культисты

И так же надо учитывать тот факт, что Стоунхэндж возведен рядом с военной базой, о некоторых из которых Джеймс Майкл Касболт писал: “Люди работающие на … подобных подземных базах, являются жестким военным режимом, который в конечном итоге является религиозным культом, сосредоточенным вокруг коррумпированных сионистов и розенкрейцеров. Эти места являются религиозными центрами, где совершаются так называемые «черные магические» обряды, там поклоняются древним божествам, а дети обучаютя и иногда приносятся в жертву”.

В Некрономиконе Дональда Тайсона седьмым и последним местом, которое описывает Аль-Хазред путешествуя через порталы созданные рептилоидами в подземном городе, является Храм Альбиона:“Остров Альбион расположен за Геркулесовыми Столбами в северной части западного океана, однако так близко к берегу, что его можно видеть через пролив, который отделяет его от материка. Он окаймлен высокими скалами белого цвета, похожими на кости, отбеленные солнцем, и от этой особенности происходит его название, поскольку albus для римлян, которые завоевали эту страну и покорили обитателей-варваров, означает белый цвет. За белыми скалами простираются низменности. Когда-то они были домом для искусной расы, сведущей в тайнах земли, которая построила много священных монументов своим богам. Та раса покинули остров задолго до появления римлян, оставив только свои любопытные сооружения из земли и камня возвышающиеся над землей, которые почти не изменились по прошествии мириадов лет.Величайший из этих древних монументов — это храм из монолитов, имеющий форму круга, так что они похожи на грубо стесанные колонны, которые скорее являются квадратными, чем круглыми. Массивная серия камней-перемычек соединяет кольцо и обеспечивает опору для крыши из огромных балок, которая упала внутрь, став жертвой разложения прошедших лет, так что от нее остались лишь следы. Внутри кольца находятся еще большие камни, такие же огромные, как те, что воздвигнуты искусством египтян, хотя не такие массивные, как камни Р’льеха, которые действительно невозможно было бы сдвинуть усилиями людей. Один из этих огромных внутренних камней лежит плашмя и служил алтарем первоначальному богу древних этого белого острова, Йогг-Сототу. Говорят, что округлые формы всех храмов этой расы были имитацией формы Йогг-Сотота, которая выглядит как сочетание сфер или кругов многих цветов.На поверхности земли и под ней есть определенные места, где барьеры между мирами тонкие, так что реальности, далекие в пространстве или времени или в других отношениях, которые могут быть измерены, приближаются и ощущаются. Древнейшие предки нашей расы, которые обитали в гармонии с изменением времен года и движениями звезд и которые общались с Древними в своих фантазиях, ощущали власть этих исключительных пересечений невидимых линий силы и отмечали их местонахождения монументами, метками, оставленными в земле, курганами, храмами и другими священными формами. Из всех этих проходов в дальние царства храм из монолитов на острове Альбион является величайшим, матерью, для которой все остальные — ее дети.Наши священные писцы писали, что «аль кабар» в великой мечети в Мекке является центром мира, но вот опровержение этого самодовольства, которое не является богохульным, поскольку правда не может быть таковой: центр нашего мира лежит в Альбионе. Круг, который является порталом, от которого расходятся многие линии по земле, — это храм монолитов на зеленой долине. Прочитайте это и будьте мудрыми, однако в вашей мудрости сохраняйте молчание для ушей других людей, поскольку говорить об этом перед глупцами — это давать им в руки оружие против вас. Известны многие истины, которые не следует произносить, и многие истины были утрачены в тишине веков.Варвары, которые обитают сейчас на Альбионе, забыли начала этого храма. Римляне верили местной легенде о том, что он был построен друидами, кастой священников, которая процветала в лесах северных земель и на белом острове до времени пророка христиан, но даже эта ложь была забыта теми, чьи хижины из грязи и лозы возвышаются сейчас рядом с храмом. Однако в своем невежестве они не могут отрицать его власти, и запрещенный культ приносит в жертву человеческие души определенным ангелам вокруг по периметру каменного круга в определенные дни года, когда солнце выстраивается на одной линии со звездами и открываются ворота. Для этих жертвоприношений Йогг-Сототу, чье имя они не произносят, используются преступники, приговоренные к смерти, и форма жертвоприношения состоит в том, чтобы отсечь их головы мечами, когда они стоят на коленях внутри неглубоких могил. которые они выкопали заранее кирками.Их кровью линии земли, которые идут лучами от храма, как нити паутины у паука от ее центра, оживляются, и их жизненные силы сжимаются в равновесии для продолжения плодоношения почвы. Если эти линии станут слабыми или перепутаются, в результате появятся паразиты и начнутся землетрясения не только на острове храма, но в отдаленных землях в других частях нашего мира. Культ храма воспринимает себя как хранителей мира, и если число его сторонников уменьшится, обязательно последуют великие катаклизмы. Вся работа культа состоит в гармонизации линий, а использование порталов, для того чтобы достигнуть других миров, было забыто всеми, за исключением нескольких человек, которые получили это знание в глубоких местах от существ более древних, чем наша раса.”“Ему поклоняются люди, которые восхищаются его воротами как Всем в одном, которое является единством Всего. Они поклоняются ему в пределах каменных кругов, построенных из огромных монолитов, и главный из них находится на травянистых равнинах Альбиона. Хотя его строителей забыли, его функция беспрепятственна, поскольку от него открываются наружные пути ко всем уголкам космоса и бесчисленным малым воротам. Это — великая матерь дверей, и Йогг-Сотот держит ключи от нее.”Это описание Стоунхэнджа, о котором известно, что он был фактически построен в 1954 году. Зачем нужны эти искусственные валуны не совсем ясно, так же не понятно, зачем этот новодел выдавать с беспримерным упорством за великую древность. Если только не допустить версию Дональда Тайсона, что сделано это было адептами какого-нибудь тайного культа, вроде Йогг-Сотота.