Путин раскачивает лодку

О многострадальной так называемой “пенсионной реформе” сказано уже почти все, но тема по прежнему остается на пике внимания. Не удивительно. От этой затеи попахивает, если не откровенным безумием, то явным иррационализмом.
Почему в этой “реформе” нет острой необходимости? Причин можно найти много, и одна из них в следующем. Доллар уже стоит 70 рублей. Вполне адекватный прогноз по рублю озвучил Владимир Левченко: ”Первая базовая цель остается 140 рублей к весне следующего года, но глобально по некоторым индикаторам всё похоже на то, что мы входим на долгие годы в период дешевого и падающего рубля», — заявил аналитик.
«И я не удивлюсь, если в ближайшие шесть лет, к 2024 году, у нас рубль раз в 10 подешевеет совершенно спокойно, — сказал он.”
То есть, рубль будет дешеветь. Кто нибудь верит в то, что эти пенсии будут индексировать в след за падением рубля? Конечно же нет! То есть, какая то индексация будет, но с сильным запозданием, и в меньшую сторону. Примерно как это было в 90-е.
Иначе говоря, никакой катастрофической нагрузки для бюджета пенсионеры в обозримой перспективе не представляют. Есть ситуация форс-мажора, санкции, “кругом враги”, и народ бы это более-менее понял и не жжужал. Как это всегда было. Вместо этого хамское: деньги есть, но пенсий не будет, идите на …й!
По выступлению Путина было очевидно, что излагать эту идею ему было не приятно, но необходимо. Зачем? Объяснение может быть только одно – ПРИКАЗАЛИ. Кто приказал – это отдельный вопрос, и пусть это объяснят профильные конспирологи. Но то, что здесь власть предпринимает действия работающие против нее, сама раскачивает лодку стабильности – очевидно.
Вообще, мы сильно преувеличиваем способность этой власти быть ее суверенами, носителями. Хотя все внешние, формальные, атрибуты присутствуют. Где гарантия от того, что однажды не поступит подобный приказ, и после чего эти несменяемые, но служивые люди, дисциплинированно сдав кастелянше постельное белье, отбудут кто в пампасы, кто в Ямантау, кто в заранее приготовленные гнездышки на Западе, писать мемуары о косной стране и его неисправимом народе? И все пока указывает на то, что именно так и будет.
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