"Единая Россия" как актор развала России

Люди, как правило, очень небрежно относятся к словам. Хотя в одной почитаемой ими книге и сказано, что “вначале было Слово”.
И поскольку значение слов в массовом, профанном, сознании девальвировано совершенно, почти до нуля, или напротив, словам придается совершенно иной смысл, то открывается огромный простор для магически-теургических спецопераций в этом массовом сознании. Этим сознанием можно активно манипулировать (ум прокладывает направление для энергий) использовать его для аккумуляции, направлять его на те или иные цели, скидывать в него дурную карму и т.п. , – околофутбольный пример.
Слова, их значение, их скрытое значение, их истинное значение, конструируют нашу психофизическую, социальную, и даже геополитическую, реальность.
С чем у все большей массы людей ассоциируется “Единая Россия”? С воровством, коррупцией, беспределом, несправедливостью, беспросветной ложью. С чем-то нехорошим, от чего надо, или, точнее - придется, предстоит, избавиться. Вроде как избавиться от вшей и глистов. Уже доходит до ритуальных проклятий в адрес “Единой России”.
Но дело в том, что та Сила к которой обращены эти слова, эти мысли, этот людской шепот, не вникает в нюансы, не разбирается в кавычках. И когда наконец на запрос будет дан ответ, удар пойдет не по партии “Единая Россия”, а по единой России. Так и было задумано.
Россия, в обозримой перспективе, утратит свое единство, перестанет быть единой. Бог внемлет мольбам.
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