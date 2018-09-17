понедельник, 17 сентября 2018 г.

"Единая Россия" как актор развала России

Люди, как правило, очень небрежно относятся к словам. Хотя в одной почитаемой ими книге и сказано, что “вначале было Слово”.

И поскольку значение слов в массовом, профанном, сознании девальвировано совершенно, почти до нуля, или напротив, словам придается совершенно иной смысл, то открывается огромный простор для магически-теургических спецопераций в этом массовом сознании. Этим сознанием можно активно манипулировать (ум прокладывает направление для энергий) использовать его для аккумуляции, направлять его на те или иные цели, скидывать в него дурную карму и т.п. , – околофутбольный пример.

Слова, их значение, их скрытое значение, их истинное значение, конструируют нашу психофизическую, социальную, и даже геополитическую, реальность.

С чем у все большей массы людей ассоциируется “Единая Россия”? С воровством, коррупцией, беспределом, несправедливостью, беспросветной ложью. С чем-то нехорошим, от чего надо, или, точнее - придется, предстоит,  избавиться. Вроде как избавиться от вшей и глистов.  Уже доходит до ритуальных проклятий в адрес “Единой России”.

Но дело в том, что та Сила к которой обращены эти слова, эти мысли, этот людской шепот, не вникает в нюансы, не разбирается в кавычках. И когда наконец на запрос будет дан ответ,   удар пойдет не по партии “Единая Россия”, а по единой России.  Так и было задумано.

Россия, в обозримой перспективе, утратит свое единство, перестанет быть единой. Бог внемлет мольбам.
Автор: Pavel на
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