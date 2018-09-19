Албания. Музыкальная пауза

Мировому обывателю, в общем-то, плевать и на сербов, македонцев, и на албанцев, но фактом настоящего времени является то, что каким-то плотным косяком на мировой поп-сцене пошли певицы албанского происхождения. Ядреные особи, как бы претендующие на то, чтобы заменить саму давно устаревшую Мадонну.
Bebe Rexha, Era Istrefi и Dua Lipa.
Является ли это нашествие албанских див чистой случайностью, или же это сознательная инспирация мягкой силы в пользу Албании? Скорее всего второе.
Безусловно вы правы..не просто так!ОтветитьУдалить