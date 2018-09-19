среда, 19 сентября 2018 г.

Албания. Музыкальная пауза

Как то так получается, что не зря косовские албанцы боролись за независимость, оттяпали у сербов часть страны, и слегка их при этом потрошили. Мировой обыватель, как потребитель масс-культуры, вполне может прийти к такому мнению.

Мировому обывателю, в общем-то, плевать и на сербов, македонцев,  и на албанцев, но фактом настоящего времени является то, что каким-то плотным косяком на мировой поп-сцене пошли певицы албанского происхождения.  Ядреные особи,  как бы претендующие на то, чтобы заменить саму давно устаревшую Мадонну.

Bebe Rexha, Era Istrefi и  Dua Lipa.







Является ли это нашествие албанских див чистой случайностью, или же это сознательная инспирация  мягкой силы в пользу Албании? Скорее всего второе.
Автор: Pavel на
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