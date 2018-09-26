Закваска Смуты

Зреет недовольство, зреет ненависть. Это пролог грядущей Смуты.
Чтобы оценить какие настроения бродят в современном российском обществе (недавно качественно и количественно мультиприцированные властью “пенсионной реформой”) можно ознакомиться с этим текстом Г.Гордина:
"Глядя на ретивых исполнителей преступных приказов, не совсем понятно, как они, вместе с семьями, собираются избежать своей дальнейшей участи. Особенно шакалы, на прямую ответственные за насилие и грабежи. Все эти ОМОНы, менты, судьи, приставы, лагерные крысы, росгвардейцы, чекисты и их приспешники.
Тот вариант лавины, который неукротимо зреет в России, как правило, обходиться без судебного разбирательства.
Обычно такой переворот выливается в активные насильственные действия определенных групп населения, нацеленных на моментальное возвращение похищенного, грабеж и (или) физическое уничтожение конкретных лиц. Не в последнюю очередь – кремлевских шакалов, отличившиеся служением режиму и любивших на досуге побаловаться насилием.
В дело вступают непреложные законы крушения таких режимов. Они включают ряд интересных составляющих.
Процесс с виду замирает, пока его носителями являются не большие группы смелых протестующих. В основном молодежи. На самом деле это период созревания идеи необходимости свержения режима в головах широких слоев населения. В том числе, конченного быдла. В России созревание затянулось и некоторым кажется, что такое никогда не кончиться. Это ошибка.
Во время видимого спокойствия происходят и другие интересные вещи. Например, одному из наших друзей, не малую собственность которого похитили чекисты, за относительно небольшую плату принесли исчерпывающие списки лиц – прямых участников сего действа.
Всех – выгодоприобретателей, организаторов, судей, участников рейдеровских захватов предприятий, поганых ментов и ОМОНа, охранявших грабителей и прочей мелюзги. Вплоть до сотрудника его охраны, сотрудничавшего с властями.
Не просто списки фамилий. С домашними адресами, расположением недвижимости и номерами транспорта. Плюс два отдельных списочка по организаторам и выгодоприобретателям. Они короче, но не менее интересны. Ибо там указаны места работы и проживания членов семьи, а главное – банковские счета. Что в России, что за кордоном.
На последние обстоятельства хотелось бы обратить особое внимание, ибо они на прямую говорят о двух вещах:
- На каком уровне теперь находиться понимание неизбежного краха режима в самых разных (порой ключевых!) структурах власти;
- Каким набором средств пользуются сотрудники разных ведомств, готовя себе запасные аэродромы, а может и продолжение работы при новой власти.
Это на верху.
Что до движухи внизу, обычно оно начинается, когда к протестующим присоединяется конченное российское быдло, которое, как ни странно, тоже не хочет подыхать совсем без денег, еды и медицинской помощи.
Еще есть люди, прошедшие путинский ГУЛАГ. Испытавшие на себе побои, пытки и издевательства шакалов. Они все помнят. Если их и изменили, то лишь в сторону отсутствия сострадания к палачам и представителям власти в целом.
Также военные, которых втянули, обманули и бросили. Кого сожгли, кинули в шахту, анонимно закопали. Кого покалечили и забыли. Выжившие обычно не имеют конкретного списка обидчиков. За то имеют желание на ком-нибудь отыграться за собственную дурь.
Плюс неизменный и дюже активный слой населения, без малейшего намека на соблюдение вообще каких-либо моральных запретов. Эти никогда не протестуют. Просто выжидают. Во все времена их пальцем на курке двигали два сильнейших чувства – ненависть и зависть.
Следует сказать, что именно последние обычно становятся новыми выгодоприобретателями.
Так незаметно количество переходит в качество, о чем свидетельствует ряд сигнальных событий, которые мы иногда отмечаем на нашем сайте.
Сейчас пишем об этом потому, что Запад, в своем нынешнем состоянии, не может даже заикнуться об удержании ситуации, или контролируемом хаосе в России. Все пойдет так, как оно пойдет.
Скоро лицезреем судьбу шакалов. Что тех, кто поднимутся, что тех, на ком отыграются. Понятно, что последних окажется на много больше.
Что имеем мы? Редкий шанс взглянуть на бесноватых дебилов, которых завтра сдадут на закланье".
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