четверг, 27 сентября 2018 г.

Украинские линии крови

Украинцы Ищенко и Тарасенко на Дальнем Востоке ломают отлаженную россиянскую систему “газ-выбров”, украинец Чепига неудачно травит украинца Скрипаля, и подводит РФ под новую порцию “санкций из ада”,  украинец Навальный грозит из-за застенок майданом и т.д. и т.д.

Даже самый державный патриот-запутинец украинских кровей, помимо воли и того не желая, оказывается  и окажется “расстворителем” Российской Федерации.

 
Майринк: «Тогда я еще не знал, что все происходит в крови человека, а уж потом просачивается наружу и свертывается в действительность».
Автор: Pavel на
Ярлыки: ,

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