Украинцы Ищенко и Тарасенко на Дальнем Востоке ломают отлаженную россиянскую систему “газ-выбров”, украинец Чепига неудачно травит украинца Скрипаля, и подводит РФ под новую порцию “санкций из ада”, украинец Навальный грозит из-за застенок майданом и т.д. и т.д.Даже самый державный патриот-запутинец украинских кровей, помимо воли и того не желая, оказывается и окажется “расстворителем” Российской Федерации.Майринк: «Тогда я еще не знал, что все происходит в крови человека, а уж потом просачивается наружу и свертывается в действительность».