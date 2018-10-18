Православие страны Моксель

Как то круто и резко все развернулось в делах церковных.Ведь как оно было совсем недавно? Был какой-то смешной попик в Турции, с символичной властью. И была большая, очень богатая, мощная Православная Церковь в России, (в один только Афон вбухали 500 млн американских денег) с замахом на вселенское Папство-2.Отсюда и роль русских в “русском православии”. Русские? Да, да, но вот смотрите, у нас есть и украинцы, и белорусы, и даже американцы и всякие прочие англичане. На вас свет клином не сошелся.И вот после последних событий ареал “присутствия” Московского патриархата сжался и скукожился. Но не надо питать иллюзий, что православие теперь станет русским. Обретет народность. Не станет. Еще больше попытается слиться с властью и родить какой-то северный московитский режим аятолл.