Экскурс в русскую историю





Люди погруженные в регрессивный гипноз отрицают существование русского царя Петра Первого.Какой эта история является на самом деле, давайте рационально, не полагаясь на официальные бредни, объясним.На дворе конец 17-го века, давно открыты обе Америки, Индия, Юго-Восточная Азия. Основаны государства и дееспособные колонии. Но по каким-то причинам лежит неосвоенной огромная территория на востоке Европы – терра инкогнита Северной Евразии – начало которой обозначено нелепой Украиной того времени – Московией.По видимому, понимание того что надо уже двигать на восток, пришло в Европе многим одновременно. Началась своеобразная гонка. Преимущество здесь имело Шведское королевство, в силу географической близости. Но кто-то решил, что Щвеция решила взять не по чину, и был учрежден другой проект, за которым стояли Голландия и могущественные германские Дома.На побережье Балтийского моря был доставлен небольшой военный экспедиционный корпус и главным образом – разного рода мастеровые и специалисты, которые начали возводить по утвержденному генплану знаменитый город на Неве. Город изначально строился по немецки добротно, но был “полуказарменного типа”, без изысков. Учитывая, что Европа имела уже продолжительный опыт подобных колонизаций за океанами, этот проект не был таким уж сложным.Военспецы тем временем из аборигенов набирали и обучали армию, Санкт-Петербург становился центром притяжения всех недовольных Московией, и надеющихся сделать карьеру при новой власти.Война Санкт-Петербурга с Москвой была судя по всему непродолжительной, но ожесточенной. Пришлось в качестве союзника привлекать войско украинского гетмана Мазепы. В истории это было описано как “бунт стрельцов”.После от восточных притязания отжали шведское королевство.Была учреждена– одно из государств Европы с германизированным стержнем и немецкими монархами, которому предназначалась осуществить миссию колонизации Дранг нах остен.Европейские книжники и масоны придумали и написали аборигенам их историю, как древнею, так и новейшую, с “русским царем Петром Первым”.По иронии судьбы, это государство, созданное из пробирки европейцами, нерусское в своем истоке, это лучшее что было у русских.По каким-то причинам, европейские держатели пакета акций “Российская Империя”, решили проект закрыть. В 17-ом из государства вынули германские драйверы и все посыпалось. Пришло время экспериментов и инферно.