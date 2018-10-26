пятница, 26 октября 2018 г.
Пенсии у россиян забрали рептилоиды с Ориона
Часто ченелинги и послания – это блаблабла и всегда мимо, но иногда мелькает и что-то более серьезное.
В этом ченелинге 2016-го года орионцы пообещали россиянам перемены через два года. Дескать, погрязло население в мещанстве и потребительстве, ползает как сонные мухи, надо его вывести из равновесия. Народ должен снова должен прочувствовать экзенстенцию, вкус жизни в борьбе. За существование конечно. Для этого – забрать пенсии, обложить налогами, дедолларизировать.
Россию также ожидают события, которые будут трансформировать практически всё население. Будут выводить его из состояния баланса, из среднего обывателя, мещанина, можно называть это разными именами, но мы это называем спящими людьми, которые привыкли ходить в магазин, на работу, и взаимодействовать с собственной жизнью из позиции страха: «как бы чего не вышло», «как бы чего не произошло», позиции накопительства, изолированности по отношению друг к другу. Это состояние не нужно ни Душам, ни вышестоящей системе. Сам сценарий будет изменять это состояние, приводить его совершенно в другие вектора, соотношения.
Орионцы устали поддерживать на планете “день сурка”.
Это касается и каждого из вас, которые представляют свою жизнь в будущем, поскольку представлять ее в таком формате, который сейчас, достаточно сложно даже для нашей цивилизации, которая по сути удерживала сценарий в неком стабильном статическом состоянии с достаточно большими усилиями, сохраняя некий консерватизм, «день сурка», некую повторяемость событий у каждого человека в сознании. Этому процессу приходит конец, этот процесс не может продолжать долго, поскольку сама энергетика пространства, само состояние вложений в разы превышает отдачу по необходимым коэффициентам возврата тех энергетических состояний, которые были раньше и которые привносятся сейчас.
Поэтому пообещали в процессе трансформации войны, революции и массовый психоз.
Это будет похоже на то состояние, которое было в начале прошлого века, когда волна революций захватила многие страны и изменила лицо планеты, политическое состояние, жизнь людей совершенно в другом формате, в других политических взглядах и вообще взглядах на жизнь, в знаниях, стремлениях, морали, вере, убеждениях.
С россиянами тут у них складывается проблема, не раскачивается народ на революцию, хоть что с ним делай. Или все еще впереди?
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