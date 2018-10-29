Неуемная жажда сталинизма и ее причины

Совсем немного эзотерической азбуки на примере политических тенденций.В свою бытность я занимался путешествиями в иные сферы бытия, куда “вход заказан”, “пробивая” установленные барьеры. Среди них были путешествия в Ад.Немногое из этого контакта и потусторонних бесед с “Главным”.Ад – это место наказания не только формальных грешников преступивших заповеди, в Ад попадают по разным причинам. Значительная часть тамошних страдальцев – это души на которые была слита дурная карма, точнее те, кто добровольно, тем или иным образом взял на себя чужую плохую карму, чужие грехи.Как пример актуальный сегодня для РФ и ее народонаселения. Иосиф Сталин, не будучи совершенным профаном, тем не менее, находится в Аду, на очень глубоком уровне. Оказался он там не потому, что был сильно плохим человеком, а потому, что массовый террор который он проводил, просто по статистике, затронул много душ, имеющих возможность сделать соответствующую “предъяву” Небу и Глубинам. Отсюда и итог.Но что происходит сегодня? Имя Сталина многим до сих пор не дает покоя, его чевствуют, ему ставят памятники. Эти люди, поклонники Сталина, таким образом, выступают его “поручителями”, подобно поручителям заемщика в банке. Добровольно и с радостью. А это принятие чужого бремени, греха на свою душу. Минус в карму. Поэтому в посмертии поклонники Сталина последуют за Сталиным, то есть в Ад.Как говаривал Будда: “Главная причина зла и страданий – это глупость и невежество”.Ну и кроме того, такое принятие чужих грехов на себя, это как искупление. Искупители-сталинисты, понятное дело, не коллективный Христос который может спасти, но погружаясь своей массой в перспективе в Ад, они постепенно поднимают, вызволяют вверх из самых страшных глубин титаническую душу Сталина.Именно поэтомуКонечно, впрягаться за Сталина и прочих подобных ему, это дело сугубо личное. Мало ли у кого какие пристрастия, человек – существо свободное. Но полезно знать все обстоятельства подобных контрактов, которые как правило прописаны мелким шрифтом и не читаются.