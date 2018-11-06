Православные пророчества из 90-х

В последнее поверить пока трудно, но каких крепостей не брали большевики? Причем приводится такая подробность, что во многих местах будет проблема хоронить умерших, так как будут орудовать банды копателей-трупоедов. Впрочем, уже проходила новость, что в каком-то районе гробокопатели охотятся на свежие могилы, где с покойников можно снять хорошую одежонку и драгоценности. Трупы вроде бы орки пока не грызут. Но лиха беда начало.

В целом надо отдать должное некоторым православным пророчествам, ходившие по Руси еще после распада СССР. Например, что коммунисты еще придут к власти. (Торжественный празднование 100-ия ВЛКСМ – это что как не возвращение коммунистов? А это только незначительная часть общей картины). Что сталинские времена еще вернутся, и в чем то эти времена будут даже гадливее. Конечно, в 90–е было трудно представить, что в России будут снова сажать за анекдоты, а поди же.Рядом с этими пророчествами было и другое. Что будет еще в России голод. (О том зачем зачинается голод, мор ).