Такое воспоминание: мы, тогда еще ученики школы, старшеклассники, сидим в кино. Какой-то советский фильм и сцена, где мужик берет и наливает водку в стакан. Где то рядом слышится вздох одноклассника: вот щас бы выпить, аж слюньки бегут.И это так. Но если представить современную водку, и сам процесс, то слюньки тут не побегут. Эта же картина с современной водкой вызовет скорее отвращение.Американский сериал “Безумцы” о 60-х. Два босса выпивают, пьют русскую водку, предлагают подчиненному тоже: Водку не трогай! Пей виски или коньяк.Настоящая водка старого образца стала редкой уже в 92 и в целом исчезла по России в 93-96 гг. Последние советские заводы в то время прошли “оптимизацию” и “реконструкцию”. То что продается сегодня в магазинах по названием “водка” имеет очень мало общего с настоящей водкой советского времени. Не важно, дешевая она или дорогая. При том что проблемы с качеством водки, по воспоминаю старожил, начались еще в 80-х. Но в целом, тогда это была еще водка.Выросли уже целые поколения россиян которые не имеют представления что такое водка. РФ утратила (конечно, намеренно) технологию ее создания. Вместо традиционной водки, национального напитка, который стоял в одном ряду с виски, текилой, коньяками, есть какое-то гнусное пойло из синтетического спирта. И в общем-то пить это стали меньше, так как понятно, что фуфло.Водка которую мы потеряли.