Такое воспоминание: мы, тогда еще ученики школы, старшеклассники, сидим в кино. Какой-то советский фильм и сцена, где мужик берет и наливает водку в стакан. Где то рядом слышится вздох одноклассника: вот щас бы выпить, аж слюньки бегут.
И это так. Но если представить современную водку, и сам процесс, то слюньки тут не побегут. Эта же картина с современной водкой вызовет скорее отвращение.
Американский сериал “Безумцы” о 60-х. Два босса выпивают, пьют русскую водку, предлагают подчиненному тоже: Водку не трогай! Пей виски или коньяк.
Настоящая водка старого образца стала редкой уже в 92 и в целом исчезла по России в 93-96 гг. Последние советские заводы в то время прошли “оптимизацию” и “реконструкцию”. То что продается сегодня в магазинах по названием “водка” имеет очень мало общего с настоящей водкой советского времени. Не важно, дешевая она или дорогая. При том что проблемы с качеством водки, по воспоминаю старожил, начались еще в 80-х. Но в целом, тогда это была еще водка.
Выросли уже целые поколения россиян которые не имеют представления что такое водка. РФ утратила (конечно, намеренно) технологию ее создания. Вместо традиционной водки, национального напитка, который стоял в одном ряду с виски, текилой, коньяками, есть какое-то гнусное пойло из синтетического спирта. И в общем-то пить это стали меньше, так как понятно, что фуфло.
Водка которую мы потеряли.
Комментариев нет:
Отправить комментарий