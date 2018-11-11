Шапочка из фольги

Как известно, генератор Росси, о котором пару лет назад шумели почти все СМИ, благополучно забыт. Видимо, кукловоды, вполне обоснованно, решили что человеки еще не доросли до сверхдешевой энергии, и это подорвет экономическую модель земного мироздания.Вообще, складывается устойчивое впечатление, что технологии появляются на свет, но главное – внедряются, не сами по себе, “по воле рынка”, а потому что им. Кто-то решает: это можно, это формально добавит людям ощущение комфорта, но не сделает их свободнее, и более того – даст дополнительный контроль.Например, телевидение – штука хорошая, кто спорит. Но не зря же за ТВ закрепилось слово “зомбоящик”. А разные конспирологические источники утверждают и вовсе странное: что чипы видеонаблюдения были вмонтированы еще в самые первые ламповые телевизоры. Сейчас тех чипов нет, технологии шагнули вперед, и эти секретные технологии позволяют вести наблюдения с каждого экрана, без всякого интернета. Для снятия же аудио не нужны микрофоны, достаточно проводное электричество в данном помещении.Но и на этом безумные конспирологи не успокаиваются и идут дальше. В частности, утверждается что технология ЖК-мониторов была внедрена потому, что жидкие кристаллы в определенном ракурсе близки к физическим составляющим мозга. Это позволяет с помощью резонанаса, или какого другого метода, напрямую воздействовать на мозг людей, что-то им внушать, призывать к каким-либо действиям, или наоборот, к пассивности.Косвенным доказательством этого может служить, что в настоящее время взамен якобы устаревшей технологии ЖК навязчиво внедряется технология OLED.(англ. organic light-emitting diode, сокр. OLED) — полупроводниковый прибор, изготовленный из, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока.Это не смотря наТо есть для лучшего соответствия мозгу эти кристаллы должны быть органическими. Это естественно. Подобное – подобным.Рано или поздно относительно большая часть людей дозреет до идеи, что носить шапочку из фольги – не такая уж плохая идея. Фольга, кстати, может исчезнуть из продажи и применения.