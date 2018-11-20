Кобзон жив

Банальным образом похоронить Кобзона это была плохая идея. Из Мавзолея надо было выбросить Ленина и положить там Кобзона. Ленин как магический артефакт не просто свое отработал, он уже давно вредит, с его упоротостью, с его национальной политикой и программируемой русофобией. Мы видим как РФ схлопывается. И тов. Ленин в Мавзолее тащит уже на тот свет и страну и кремлян, которые еще пока в люксовых кубриках этого накренившегося Титаника пьют шампанское и радостно делят чужой скарб.А Кобзон с его концентрацией "советского", но без сталинско-ленинских закидонов, понятен, являясь при жизни носителем древней вавилонской сущности, он стал бы обновленной мистической скрепой всего постсоветкого пространства.