Как управлять россиянами с помощью колбасы

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Как известно, власти РФ решили россиянамограничить потребление колбасы.Чем была колбаса для советских людей? Во первых, это продукт питания, и как таковой предмет дефицита. Во вторых, колбаса на столе для человека жившего в СССР – это символ сытости и даже отчасти зажиточности.После эпохи войн, раскулачиваний , голодоморов и неистовой борьбы с врагом внешним и внутренним, колбаса была обречена стать символом будущего коммунистического изобилия, о котором говорила пропаганда. Тем более разрушительным для сознания советских людей стала информация о том, что ТАМ, на этом загнивающем Западе,. И никто за нее не дерется в очередях. И доход угнетенных пролетариев кап. стран позволяет эту колбасу покупать. После этого что-то треснуло в мировозрении советских людей, и они задали вопрос: а зачем нам такой СССР с таким социализмом? И вскоре СССР не стало.И вот, власть РФ созрела до идеи объявить колбасу вредной и повысить на нее цены. Фактически, наносится удар по символу, по святому. Страна и сознание людей целенаправленно вводится в перестроечную матрицу, и вновь становятся актуальны мифы середины 80-х. Хотя какие же это мифы, если их граждане прочувствуют своим желудком? Это уже “базис”, как учил тов. Ленин.С другой стороны, это очень сильно упрощает шаги первого президента России эпохи постпутинизма.В самом деле, денег нет, ресурсов нет, все похерено и растащено. Как заслужить доверие народа? Очень просто:Эту картину можно представить: в торжественной обстановке, в окружении телекамер и под фотовспышки, президент России Алексей Анатольевич Навальный подписывает свой: отмена налога на колбасу. Все происходит в прямом эфире. Кто-то из оголодавших граждан плачет от нахлынувших эмоций, кто-то падает на колени, кто-то молится. Рождается образ царя: Спасителя и Кормильца. Звучит торжественная речь: Дорогие россияне, друзья, сограждане! Этим указом мы только что нанесли удар по зловещему наследию путинизма. Впереди у нас много дел..” И дел впереди действительно много: отмена налога на шубы, на велосипеды, на обувь, на газировку, отмена какого-нибудь экосбора на воздух (который надо полагать скоро введут, так как каждый гражданин в РФ воздух отравляет углекислыми газами, скотина этакая).И жизнь людей, действительно, будет как-то налаживаться. Все гениальное – просто.