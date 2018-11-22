Как управлять россиянами с помощью колбасы

Как известно, власти РФ решили россиянам
Чем была колбаса для советских людей? Во первых, это продукт питания, и как таковой предмет дефицита. Во вторых, колбаса на столе для человека жившего в СССР – это символ сытости и даже отчасти зажиточности.
После эпохи войн, раскулачиваний , голодоморов и неистовой борьбы с врагом внешним и внутренним, колбаса была обречена стать символом будущего коммунистического изобилия, о котором говорила пропаганда. Тем более разрушительным для сознания советских людей стала информация о том, что ТАМ, на этом загнивающем Западе, в магазинах лежит 200 сортов колбасы. И никто за нее не дерется в очередях. И доход угнетенных пролетариев кап. стран позволяет эту колбасу покупать. После этого что-то треснуло в мировозрении советских людей, и они задали вопрос: а зачем нам такой СССР с таким социализмом? И вскоре СССР не стало.
И вот, власть РФ созрела до идеи объявить колбасу вредной и повысить на нее цены. Фактически, наносится удар по символу, по святому. Страна и сознание людей целенаправленно вводится в перестроечную матрицу, и вновь становятся актуальны мифы середины 80-х. Хотя какие же это мифы, если их граждане прочувствуют своим желудком? Это уже “базис”, как учил тов. Ленин.
С другой стороны, это очень сильно упрощает шаги первого президента России эпохи постпутинизма.
В самом деле, денег нет, ресурсов нет, все похерено и растащено. Как заслужить доверие народа? Очень просто: понизить цены на колбасу.
Эту картину можно представить: в торжественной обстановке, в окружении телекамер и под фотовспышки, президент России Алексей Анатольевич Навальный подписывает свой первый президентский Указ: отмена налога на колбасу. Все происходит в прямом эфире. Кто-то из оголодавших граждан плачет от нахлынувших эмоций, кто-то падает на колени, кто-то молится. Рождается образ царя: Спасителя и Кормильца. Звучит торжественная речь: Дорогие россияне, друзья, сограждане! Этим указом мы только что нанесли удар по зловещему наследию путинизма. Впереди у нас много дел..” И дел впереди действительно много: отмена налога на шубы, на велосипеды, на обувь, на газировку, отмена какого-нибудь экосбора на воздух (который надо полагать скоро введут, так как каждый гражданин в РФ воздух отравляет углекислыми газами, скотина этакая).
И жизнь людей, действительно, будет как-то налаживаться. Все гениальное – просто.
Комментариев нет:
Отправить комментарий