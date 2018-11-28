Мостопад: знаки и символы

"Около 100 мостов в России были разрушены за этот год. При этом только за минувший месяц обвалились 14 мостов. И виновата в этом не природная стихия. Из-за хронического недофинансирования региональных дорожных фондов проблема обрушения мостов будет только усугубляться, считают эксперты".
С недофинансированием понятно, но все же количество рухнувших мостов выходит за рамки разумного. Некоторые говорят даже о терактах.
Символическое значение мостов – это связь, объединение, различных сакральных пространств. “Этого мира” и “другого”: Неба, Подземного, потустороннего. В горизонтальном плане символизм мостов не нуждается в пояснении.
Падение мостов – распад, утрата, связи между пространствами. Именно так надо понимать эти знаки.
Следует ожидать если не полноценного распада РФ, то по крайней мере значительную суверенизацию территорий.
И еще один момент. Сработал “закон компенсанции”, или “за все надо платить”. В этом году был построен один большой мост – Крымский, связавший РФ с Крымом. Построен один мост , рухнуло сто. Мировое сообщество отказалось признать Крым российским. Присоединение Крыма привело к санкциям, санкции привели к большим проблемам уже в РФ. Призрак распада, либо полураспада РФ перестал быть гипотетичным.
Комментариев нет:
Отправить комментарий