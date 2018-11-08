четверг, 8 ноября 2018 г.
Когда ждать настоящих перемен в России?
Демура говорит: Для простых людей 2019 год станет очень тяжелым и будет напоминать конец 80-х, начало 90-х в СССР.
Это не точно. 2019-й это 1986-й. Отсюда, РФ, существующая система рухнет в 2023-24 гг. В настоящее время идет целенаправленная подморозка режима. Возможно, в целях какой-то войны. Именно с 22-го очень вероятна утрата РФ контроля Москвой над Сибирью и Дальним Востоком в пользу Китая. Последняя вероятность меньше больших перемен с 2023 года, но ее исключать нельзя.
Данный прогноз не является абсолютным, но максимально близким к картине грядущего.
Ждать ли революцию? Конечно же нет. Перемены будут, естественно, происходить на волне великого народного недовольства, но они будут управляемы. Однажды людям которые сидят в высоких кабинетах (не только в РФ) придет понимание, что момент настал, завтра будет поздно, тогда и начнется “соревнование проектов”, и Навальный только один из них. Обвал будет стремительный.
Уже сейчас сценаристы сейчас пишут сценарии, модерируют будущее России.
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