Три ранга рептилоидов

Существует три класса, ранга, рептилоидов. Есть и четвертый, стоящий особняком, известный как змеелюди, или наги.
Первый класс можно собственно назвать Рептилоидами. Это агрессивная и очень многочисленная раса космических завоевателей, существующая в 3,5-5 мерном пространстве. Когда-то в далекой древности с этой расой произошла генетическая катастрофа – у них исчезла, вымерла, их женская половина. Это, однако, не привело к их исчезновению, а после реорганизации они стали тем кем известны сейчас.
Их сообщество представляет собой очень жесткую военно-административную иерархию, по разным данным с 5-7 кастами. Эта иерархия не только военно-административная, но и де-факто гомосексуальная. Сам способ их размножения – дело темное и путаное, предположительно, это – партеногенез.
Любые земные военные, силовые, административные, криминальные структуры являются подражанием, воспроизведением, иерархического принципа рептилоидов. Гомосексуализм как системообразующая скрепа. Он не всегда практикуется, но всегда подразумевается.
Между человеческой, гуманоидной расой и расой рептилий нет однозначно четких границ, так как человечество изначально несет в себе значительное присутствие рептильного начала. С определенного градуса концентрации этого начала в человеке его можно считать полноценным рептилоидом, и он неосознанно подчиняется роевому репто-сознанию с тонких планов.
Рептилоиды обладают функцией “фотонной задержки”, позволяющей им изменять форму, или на какое-то время становится невидимыми. Здесь туповатый рептилоид-охранник не зная что его снимает камера проезжающего автомобиля потерял контроль и фотонная задержка изменила его.
Рептилоиды очень ценят белую расу за счет ее высоких духовно-психологических качеств, более высокой организации сознания. Эти качества проявляются как преимущественная способность белой расы к диссоциации, именно поэтому иллюминаты, значительная часть которых – программные рабы – в основном, белые. Хуже всего такого рода манипуляциям поддается черная раса.
Второй, более высокий ранг мира космических рептилий – Аннунаки. Миру они известны прежде всего по мифам шумеров.
Третий ранг – Драконы. По отношению к обычным стихийным драконам они занимают такую же роль как человек относительно обезьяны. Это непостижимые высокоразвитые космические сущности-демиурги. Любая человеческая молитва , в итоге, это молитва Драконам.
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