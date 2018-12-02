воскресенье, 2 декабря 2018 г.

О мире рептилий

Как уже неоднократно отмечал, генетическая  наследственность человека – рептильность,  является  естественным наследием. Рептильная часть мозга – это самая древняя часть, отвечающая за выживание.




Сознание рептилоида работает в простом режиме: “нападать”, “убегать”. Напал, убил, съел – молодец. Дал деру – молодец. Гуманоид же в таких ситуация начинает заниматься самокопанием: убил, отнял у слабого – а этично  ли , морально ли это? Убежал – а не трус ли я? Рептилоиды и люди-рептилоиды лишены подобной рефлексии. И надо сказать, что это экономит огромное количество ментальной и психической энергии и дает  конкурентное преимущество. Как говорится: проще надо быть.

Большинство воплощенных рептилоидов среди людей не отдает отчета в том что они рептилоиды. В сети есть интервью с рептилоидом по имени Сергей и там описывает осознание рептилии изнутри.

Интересные моменты: Сергей честно говорит о себе, что он животное. Разумное, но животное. Живет Сергей один, но не   потому что он гомосексуалист и не любит человеческих женщин, а потому что жизнь с женщиной  для него – это непрерывный процесс манипуляции и искусного подавления. Это само по себе утомляет. В конце концов женщина поймет что она живет, нет, не с рептилоидом, а с животным, или около того. А человек, даже женщина, никогда не признает животное равным себе, не говоря о том, чтобы поставить выше себя. И дальше остается два варианта: либо “перестать играть в демократию” и включить “режим репрессий”, либо расстаться с этой женщиной с миром. Сравним с поведением российских властей, и многое проясниться. В отличии от рептилоида Сергея российская власть диких ортодоксальных рептилоидов   расставаться со своим народом не будет. В тоже время не надо утверждать, что власть у нас такая плохая, а народ просто замечательный. Блогер Сапожник хорошо подсветил тему  латентной репто-гомосексульности  в том срезе народной среды, где этого меньше всего казалось бы стоило ожидать.

Еще интересное от рептилоида Сергея: как опознать рептилоида? Посмотри  на него с намерением напасть. Принцип такой как и со злой собакой: смотришь на яростного зверя, а “видишь из него котлетки”. Если человек рептилоид – реакция будет похожей.
Автор: Pavel на
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