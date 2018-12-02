О мире рептилий

и там описывает осознание рептилии изнутри.

расставаться со своим народом не будет. В тоже время не надо утверждать, что власть у нас такая плохая, а народ просто замечательный. Блогер Сапожник хорошо подсветил тему

латентной репто-гомосексульности в том срезе народной среды, где этого меньше всего казалось бы стоило ожидать.