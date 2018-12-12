Чего не понимают граждане России и Украины, так это то, что они живут в условиях полноценной военной пропаганды.Военная пропаганда – это не патриотизм, как можно подумать, и не “уроки патриотизма”, это спецсредство, где в ход идет очень многое. Все средства хороши и оправданы. В результате военной пропаганды человек должен быть готовым:- ненавидеть- умирать- убивать- терпеть лишенияСправедливости ради надо сказать, что многие граждане РФ и Украины сопротивляются этому, но ежедневные удары молотом по мозгам миллионов, в любом случае, для них не пройдут даром, будут последствия.