среда, 12 декабря 2018 г.

Военная пропаганда

Чего не понимают граждане России и Украины, так это то, что они живут в условиях полноценной военной пропаганды.

Военная пропаганда – это не патриотизм, как можно подумать, и не “уроки патриотизма”, это спецсредство, где в ход идет очень многое. Все средства хороши и оправданы. В результате военной пропаганды человек должен быть готовым:

- ненавидеть
- умирать
- убивать
- терпеть лишения

Справедливости ради надо сказать, что многие граждане РФ и Украины сопротивляются этому, но  ежедневные удары молотом по мозгам миллионов, в любом случае,  для них не пройдут даром, будут последствия.

Автор: Pavel на
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