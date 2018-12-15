Изида-Седокова зачинает эон постпутинизма

Это обращение к древнему египетскому мифу.
“Вновь и вновь в мифах разных народов мы встречаем фигуру Великой Матери, которая является нам под разными именами - Изида, Иштар, Кали, - но которая всегда символизирует существование в целом. Великая Мать - прародительница, кормилица и защитница, но вместе с тем - безжалостная разрушительница и погубительница людей и миров. Эти две ее важнейшие ипостаси нераздельно связаны, и благодаря этой связи жизнь и смерть бесконечно перетекают друг в друга. Не важно, идет ли речь о реинкарнации или воскресении - смерть оказывается лишь частным моментом в цепи метаморфоз, а любовь - связующим звеном этой цепи.
Приведем лишь один пример. Изида, египетская манифестация Великой Матери, супруга Осириса, воскресила своего возлюбленного, которого коварный Сет убил и расчленил на части, спрятав их в различных частях долины Нила. Собрав труп по частям, с помощью бога Тота Изида оживила его и, тайным заклинанием пробудив у него эрекцию, совокупилась с ним. От этого совокупления родился Гор, от которого затем произошли все династии египетских фараонов”.
Впрочем, по другой версии она совокупилась именно с мертвецом.
Гор в РФ персонифицирован Навальным, и соответственно “эпоха Гора” – это эпоха постпутинизма, которых в своем чреве на глазах изумленных телезрителей, умученных скрепами, зачинает украинская ведьма Изида-Седокова.
Путинизм же пропитан энергиями Сета, которые скорее всего не выйдут на свой максимальный уровень, и дело не пойдет дальше разговоров и ультиматумов. Хотя эти слова анонимного высокого российского чиновника, которые приводит Пионтковский, и звучат как некий “триумф воли”: "Я не дипломат, и потому скажу прямо: Россию никогда и никому не удастся отучить от имперских амбиций и рефлексов. Россия была, есть и будет великой империей, и она уничтожит каждого, кто этому попытается воспротивиться. Россия сделает всё, чтобы уничтожить США сначала репутационно, а потом экономически и военно. Как США не смирятся с существованием России, так Россия не смирится с существованием США. Все гадости, какие Россия сможет сделать США, она сделает.
Какой-то американский настоящий полковник сказал, что Россия напрасно считает, что если она применит ядерное оружие, то это послужит целям деэскалации напряжённости. Россия ошибается. Применение ядерного оружия не послужит деэскалации. Москва так не достигнет своих целей.
Я не дипломат, и потому скажу прямо: а мы и не собираемся добиваться деэскалации после применения ядерного оружия. Мы добиваемся деэскалации до его применения. А после мы просто вас уничтожим – вместе со всем остальным миром. В этом и есть наша цель применения ядерного оружия. Так что говорите что угодно, но даже не пытайтесь.
Я не дипломат, и потому скажу прямо: Россия не допустит существования антироссийской Украины, и либо подчинит её своим целям, либо разрушит до основания. Сколько бы лет на это ни ушло. Сил и возможностей для этого у России хватит. И никаких компромиссов тут не будет. Блудящая, как ей вздумается, Украина – это ошибочная мечта украинских властителей. Ошибочная и вредная для их здоровья.
Прибалтика также будет возвращена под российский контроль или задушена до полного изнеможения".
Ну, пока геополитики и журналисты собираются уничтожить “антироссийскую Украину”, “украина” неплохо себя чувствует внутри России.
Комментариев нет:
Отправить комментарий