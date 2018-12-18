вторник, 18 декабря 2018 г.
Технологии контроля Матрицы
Silke F объяснила ряд важных моментов.
Наша планета и человечество беспрерывно сканируются для того, чтобы выявить энергетические, генетические и ментальные “аномалии”. Ну, например, вы увлеклись осознанными сновидениями, созданием “астральных проекций”, и другими подобными безобидными вещами, и добились определенных успехов. В результате где-то, скажем так, на мониторе, засветится точка, и вас возьмут на учет соответствующие службы. И скорее всего, подкорректируют ваши успехи. В матрице особо не забалуешь.
Условная точка сопряжения того, что называется тайным мировым правительством и инопланетных надчеловеческих кураторов является таким центром мониторинга.
Другой целью является выявление рождения на Земле людей с нетипичной энергией ДНК: “Дело в том, что многие виды существуют так далеко за пределами известной реальности, что земное правительство имеет проблемы с такими людьми, которые содержат такую ДНК, потому что подобные гибридные люди, приглашают или могут приглашать, быть проводниками, других сил на планету Земля. Это очень важный момент, и самая высокая элита знает об этом и разработала специальные законы для мониторинга всех, кто имеет только в какой-то небольшой степени человеческую ДНК”.
Такие люди рассматриваются как “слоны в посудной лавке” и помещаются в режим карантина, и еще более усиленного контроля, чем например, те же сновидцы. Что можно делать в карантине? Мало что. Но можно исследовать позитивные и негативные возможности. Все что для этого надо – хотя бы скудное сознание, которое точка отсчета. Если условия содержания в карантине становятся неважными, или настроение плохое, можно запускать машину магического террора, развоплощения и умеренного опустошения. Этим занимаются многие. В сущности, это ускорение эволюции для душ и для мира. Поэтому планетарными кураторами человечества это практика "слонам" позволяется. В тонком мире нет анонимности, и импульс, команда сознания, всегда идет по адресатам.
Под особым контролем находятся сферы политики, кино, шоу-бизнеса. Человек может быть четырежды талантлив и эффективен, но все решает “кастинг” у кукловодов. Просто так люди в эти сферы, чтобы были власть, слава, успех, признание, не допускаются. Эти люди рассматриваются как бы мини-порталы для трансляции идей и энергий необходимых закулисе. Поэтому с ними проводят дополнительные манипуляции, и они могут на протяжении жизни сильно меняться, даже внешне. Это может быть даже замена на двойников и клонов, потому что человек в этом случае уже не принадлежит себе, а олицетворяет определенную “идею”, символ в арсенале закулисы. (Многие "звезды" обязаны ярко светить и умереть в определенное время, потому что их жизни становятся несовместимы с планируемыми темпоральными изменениями, жизнь других, наоборот, будут продлевать до предела всяческими способами).
Люди неправильно понимают значение религиозных заповедей. Это не про “спасение души” и достижение “царства небесного”, это – инструкции по технике безопасности. Вроде: не кради – не суй пальцы в розетку, ударит током, не лги – сбавляй скорость перед поворотом, перевернешься и т.д. И ничего больше.
Но людям, этим маленьким ротшильдам, всегда хочется уподобиться “мировому правительству” и выше – внематричным демиургам, создателям этой иллюзии, этой матрицы. Так как эта иллюзия построена на лжи и краже людской энергии. И на какой-то итерации это многим удается, чтобы потом согласно правилам “Владык Кармы” пополнить собой, своими душами адские котлы рециркуляции. Особая технология в той реальности, кстати, позволяет делать из душ что-то похожее на вкусные чипсы.
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