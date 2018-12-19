среда, 19 декабря 2018 г.
Вперед, в пещеры!
Главная проблема гнозиса в том, и чего не понимают приверженцы различных учений и культов, что если вы широко мыслите, исследуете все возможности с точки зрения предельной эффективности, по ту сторону матричного понятия добра и зла, и даже желаете осчастливить человечество, но с трезвым понимаем последствий тех или иных действий, не делаете ложного разделения между наукой и магией, то вы рано или поздно закончите там где иллюминаты. Что в общем-то звучит несколько обреченно для всех сторон.
Например, уже сейчас можно накормить все человечество и обеспечить бесплатной энергией. Но опыты на мышах показали, что не к чему хорошему это не приведет. Чтобы это случилось, надо чтобы общество и люди изменились фундаментально. То есть ушли от животного царства мышей. А так да, подтравливают едой, ставят эксперименты над сознанием масс, в том числе и через геноцид, но утлый паровозик прогресса куда-то движется.
Сравним с россяинскими гениями многоходовок. Вот человек пишет:
“Зачем при капитализме люди устраиваются на работу?
Чтобы получать больше, чем они могут заработать сами, делая мебель в гараже. Чтобы обеспечить такой заработок, капиталист вынужден концентрировать капитал (средства производства), обеспечив тем самым на своём производстве высокую производительность труда, которую нельзя достичь в кустарных условиях. И только после этого капиталист может получать прибыль за счёт прибавочной стоимости.
Большое количество самозанятых в России говорит об одном: капиталистов в стране нет!. А те, кого мы привыкли считать капиталистами — всего лишь жулики-авантюристы. Общественные паразиты.
То, что мы имеем в России — это феодализм. Тенденция перехода к феодализму заметна уже лет 15, но всё это время очень не хотелось в неё верить. И вот, пожалуйста — сомнений не осталось. Недавний налог на самозанятых — ничто иное, как оброк: крестьяне выживают как могут, сами по себе, платя "хозяину" лишь за факт своего существования на "его" территории. Ну а службу в армии можно считать разновидностью барщины”.
Что-бы было если к мировой власти пришли российские “элитарии”, с их то запросами и понятиями? Простите за выражение, человечеству бы пришел пиздец. Лет через сто – пещера, дубина, каннибализм.
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