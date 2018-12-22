Квантовый эффект Зенона и управление Временем

Мысленный эксперимент древнегреческого философа Зенона звучит так: “Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, то есть покоится; поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть не существует момента времени, в котором стрела совершает движение”.
В действительности, стрела всегда долетает до цели. Но это это в мире классической физике. В квантовом мире при наличии наблюдателя – она будет неподвижна. Этот эффект получил название квантовый эффект Зенона.
Эффект Зенона подтверждён: атомы не двигаются, если на них смотреть
“Одно из самых странных предсказаний квантовой теории — что система не может измениться, пока вы наблюдаете за ней — подтверждён экспериментом в Корнелльском университете (США). Работа открывает двери к фундаментально новым способам контроля и управления квантовым состоянием атомов и может привести к созданию новых сенсоров. .. Исследователи доказали, что могут подавить квантовое туннелирование путём частых наблюдений за атомами. Такой странный феномен наблюдается в квантовом мире. В принципе, квантовую систему можно «заморозить» путём непрерывных часто повторяющихся наблюдений.”
Это означает, что ход времени в квантовой системе можно регулировать – замедлять при частом наблюдении, или вовсе остановить при непрерывном внимании внешнего наблюдателя.
Временем можно управлять, и это давно и успешно делается.
В социуме такими “стрелами Зенона” являются известные люди – звезды политики и шоу-бизнеса. Акцентирование внимания большого числа людей на этих персонажах производит квантовый эффект Зенона – время (социальное, культурное) замедляется или останавливается.
Например, многие согласятся, что время в России как бы остановилось. Огромное количества наблюдателей-россиян вынужденно направлять свое внимание на Путина, который делает заявления, ведет войны, проводит пресс-конференции, поднимает-отменяет пенсии, летает на стерхах и т.д, – это останавливает время в локальной квантовой реальности России (“путинизм”), и является одним из ключевым факторов регулирующим время в планетарном масштабе. Поэтому Путин будет у власти в России столько сколько потребуется. Это не вопрос выбора народа. И никто не делает больше для продления путинизма в России, чем оппозиция, которая “борется с Путиным”.
То о чем здесь идет речь, это конечно же и наука и магия, которая практикуется Закулисой. Только сейчас происходят утечки об этом искусстве, в “благородной” подаче исследований в области квантовой физике и другого. Потому что вся эта магия, кастанедовщина, и прочее, ну это же несерьезно, вы же понимаете..
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