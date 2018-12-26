Антиутопия

“Почти любой игре необходим взаимодействующий с пользователем искусственный интеллект (AI), чаще всего в виде враждебной игроку силы. В некоторых случаях ИИ должен помогать игроку, в других — бороться с ним, но у всех управляемых компьютером персонажей существует некоторое сходство. В зависимости от требований проекта ИИ может использовать простые или сложные поведения. Такими требованиями могут быть дипломатия с другим игроком или простое блуждание вперёд-назад по платформе. Как бы то ни было, необходимо сделать так, чтобы ИИ качественно выполнял свою работу.
В этом проекте я продемонстрирую очень простой искусственный интеллект. Допустим, мы создаём игру, в которой игрок должен тайком пробраться рядом с вражеским штабом. Когда игрока замечает камера слежения, рядом создаются враги и в течение короткого промежутка времени преследуют игрока. Именно это мы и реализуем в проекте на простейшем уровне”. Это описание создания простой компьютерной игры на общедоступной платформе с элементами ИИ.
Фактически то же самое, но на гораздо более продвинутом уровне происходит в так называемой жизни людей. Система, как Око Саурона, непрерывно сканирует частотность сознания людей, и выявляет всех не вписывающихся в норму по заданным стандартам.
Silke F: “Отслеживается каждое чистое осознание на этой планете, поэтому люди с ясным умом, чистой энергией и добрыми намерениями выявляются и отслеживаются ИИ” (для этого существует неотключаемая слежка в современных гаджетах, особые функции телевизоров и мониторов и многое другое. Все знают, что не только зло, но и добро - наказуемо) . Другие аспекты этого ИИ выявляют людей-гибридов.
Мы живем в достаточно мрачной антиутопии, но не осознаем этого. Фильм “Матрица” конечно гениален, так как приоткрыл завесу. В то же время, это пока прелюдия. После становления так называемого “интернета вещей” и появления 5G люди окончательно рискуют потерять остатки свободной воли, души, и станут бездушными зомби-ботами, персонажами игры созданным ИИ.
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