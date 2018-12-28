Перемога за перемогой

“Земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир – с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет... Переход на высокий уровень... Пусть соседи ее держатся”.
Да, теперь так готовятся исторические перемоги. Россиянам надо бы заранее приготовится к ликованию. И на всякий случай не помешает запастись солью и спичками.
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