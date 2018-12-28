Перемога за перемогой

На Первом канале в вечерней передаче (где заседает тройка и один из них мужик с детектором лжи) внезапно появилась актриса-пенсионерка Проклова и заявила, что 25 лет хранила тайну. Баба Ванга ей сообщила, и велела молчать и рассказать в дозволенный час, что в 2019 году Россию ожидает великое приращение земель и величие небывалое.“Земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир – с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет... Переход на высокий уровень... Пусть соседи ее держатся”.Да, теперь так готовятся исторические перемоги. Россиянам надо бы заранее приготовится к ликованию. И на всякий случай не помешает запастись солью и спичками.