В правом верхнем углу блога изменена запись о пожертвовованиях местному автору. В частности, появилась возможность рассматривать это как откуп. Откуп в том значении, как это понимается в магии, колдовстве, целительстве.Если вы понимает о чем речь – хорошо. Если нет – не обращайте внимание.Считаю, что не все, но часть авторов пишущих и вещающих на эзотерические темы, и делающие это в общедоступном формате, обязаны предоставлять для читателей такую опцию. Информация, а по сути – энергетическое оперативное вмешательство, должна усваиваться, она должна менять, приносить пользу, но без дисбалансов и обременений.Строго говоря, это может и относится и для авторов формально очень далеких от любого “эзотеризма”, но обладающих даром влиять на мозги читателей определенным образом.Отдельный вопрос, можно ли современные деньги использовать в качестве откупа. Деньги - это очень плохое решение в данном случае, хотя большинство "магов" нашего времени заставили считать себя обратное. Хорошо известно, что лучшие целители это те кто отказывается принимать в качестве платы деньги. Для правильной магии в качестве откупа необходимы дары. Ими могут быть - продукты, движимое и недвижимое имущество, драгметаллы и т.д. Ясно что это очень неудобно. В этом и состоит приманка денег. Волшебство и современные деньги взаимно уничтожают друг друга. "Денежные маги" нашего времени по средневековым представлениям - "фокусники", "жонглеры".Криптовалюта это только отчасти деньги, это еще и имущество. Тут есть приближение на новом витке к изначальному утраченному смыслу денег. Но крипте еще предстоит прояснить свою истинную роль.