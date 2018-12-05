Панаровская

“Ирина призналась: в какой-то момент она поняла, что нужно остановиться — и просто ушла, никому ничего не объясняя и не устраивая прощальных концертов.
"Я поняла, что существует другая жизнь, и мне очень захотелось ею пожить", — говорит певица.
Сейчас она воспитывает внуков, радуется простым вещам и наслаждается жизнью.
А еще, признается Понаровская, она открыла в себе экстрасенсорные способности. "Могу снять ячмень с глаза, убрать воспаление. Я сама не понимаю, как это происходит, но знаю, что хуже я не сделаю", – рассказывает Ирина”.
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