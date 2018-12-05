среда, 5 декабря 2018 г.

Панаровская

Певица Ирина Панаровская – одна из самых сильных известных природных ведьм. Т.е. “летающая ведьма” в классическом понимании. О экстрасенсорных и целительских способностях о которых она осторожно рассказывает – это пустяки. О более интересных вещах говорить в таких случаях сложно.


“Ирина призналась: в какой-то момент она поняла, что нужно остановиться — и просто ушла, никому ничего не объясняя и не устраивая прощальных концертов.

"Я поняла, что существует другая жизнь, и мне очень захотелось ею пожить", — говорит певица.

Сейчас она воспитывает внуков, радуется простым вещам и наслаждается жизнью.

А еще, признается Понаровская, она открыла в себе экстрасенсорные способности. "Могу снять ячмень с глаза, убрать воспаление. Я сама не понимаю, как это происходит, но знаю, что хуже я не сделаю", – рассказывает Ирина”.




Автор: Pavel на
Ярлыки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)