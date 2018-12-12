среда, 12 декабря 2018 г.
Революция не делается под желтым флагом
То что происходит во Франция конечно же никакая не революция, а очень бережная и точечная балансировка системы. Исправление багов, выпуск пара, нахождение нового баланса. Желтый цвет - это не цвет революционных изменений.
Учитывая то что Европу может серьезно тряхануть, элиты Франция действуют на упреждение. Например, более серьезные проблемы надо ожидать в Италии, вплоть до угрозы распада. Говорить о насаждаемой кладбищенской стабильности в РФ и вовсе излишне. Труп сначала окоченеет, а потом потекет.
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