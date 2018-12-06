четверг, 6 декабря 2018 г.
Квартирный вопрос - это уже политика
Актер Дмитрий Шаракоис выкрасил в Котельниках дом в черный цвет в знак протеста против сноса в рамках реновации. Получился дом в скандиновском стиле. Если бы в РФ было бы все нормально с правами частной собственности, а самое главное – все нормально в головах как у россиянцев так и у москвабадцев, то квартиры бы в таких домах, доведенных до ума, стоили бы в разы, или даже на порядок дороже квартир в так называемых “современных многоэтажках”.Илья Варламов в своих проповедях совершенно прав - почти все новостройки придется сносить. Другое дело в том, что в мрачные и лихие времена безвременья в которые погружается РФ, это может произойти не скоро. Пока гражданам остается только радоваться тому что дают и не сажают в столыпинские вагоны осваивать целину в вечной мерзлоте.
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