Мы живем на временной Земле, ее чинят

Сообщает Silke F: "Пожалуйста не смотрите на это, как на холодную механическую симуляцию. Некоторые части реальности “смоделированы”, но не все. Это изменилось в конце лета 1996 года, если честно. Очень злая и опасная цивилизация вошла в эту солнечную систему (Кобра назвал это вторжением архонтов), чтобы медленно уничтожать земную жизнь. Это были гигантские чудища, напоминающие человекоподобных драконов. Итак, вторая, назовем это "силой", пришла, чтобы клонировать и изолировать старую Землю в новую реальность, перенеся далеко от этого места во времени и пространстве. В промежутке появилась еще одна сила, чтобы “взломать” квантовую компоновку второй (позитивной) земной реальности, и затащить её обратно в темную плотность, но эта квантовая система повредилась. Таким образом, гиперпространственной квантовой компьютерной системе была дана команда на “перезагрузку”, так, чтобы произошел перезапуск, и все началось заново, но на этот раз все и вся “поменялось”, и именно поэтому у вас сейчас имеются изменившиеся прошлые данные из другой временной линии. Вы называете эти временные аномалии эффектом Манделлы, но это нечто большее, и более 12 000 вещей фактически изменились с 1996 года на всех возможных уровнях, включая квантовые и генетические подробные данные о каждой форме жизни. У вас также есть новые животные на этой версии Земли и другая анатомия. Просто сделайте запрос в гугле: "Эффект Манделлы и изменения в анатомии". Некоторым людям с сильными способностями, развитым сознанием и фотографической памятью удавалось вспомнить реальность старой первой Земли, которой больше не существует, но расслабьтесь, команда клонированных людей и многие другие силы помогают собрать воедино вашу старую анатомию и генетическую конфигурацию, вместе со всем остальным, поэтому к 2023 году эта Земля, то есть земля 3, будет похожа на первую Землю снова, если ничего не включится между всеми положительными намерениями, так что, может быть, что вы снова окажетесь на другой Земле, версия 4. Все еще открыто и возможно".
Дополнительно сообщается, что уничтоженная в 1996 году Земля была восстановлена только в 2011 году. Забавно, что этом году в Москве начались “болотные протесты” против Путина, которого как бы не было. Соответственно, все воспоминания человечества об этом промежутке времени – ложные. Как доказательство того что этого времени не было – падение башен-близнецов в Нью-Йорке в 2001 году. Они обрушились от тарана самолетов, что физически не возможно, после чего сгорели, фактически испарились, тысячи тонн металла. Если допустить что это было ложное воспоминание, мультфильм записанный в память человечества, тогда все объяснимо.
2023 должен быть подобен 1990-му, и одновременно он должен быть восстановлением линии времени прерванной в 1996-ом. В любом случае мы должны по настоящему нырнуть в новые 90-е.
Что это означает для РФ? В этот год в РФ была сфальцифицирована победа Ельцина и для страны начались “этапы большого пути”, результат которого мы наблюдаем в настоящее время. К 2023 Землю починят, и скорее всего мы проснемся в новой реальности, не заметив ничего.
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