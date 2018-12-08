Мы живем на временной Земле, ее чинят

"

Пожалуйста

не

смотрите

на

это

,

как

на

холодную

механическую

симуляцию

.

Некоторые

части

реальности

“

смоделированы

”,

но

не

все

.

Это

изменилось

в

конце

лета

1996

года

,

если

честно

.

Очень

злая

и

опасная

цивилизация

вошла

в

эту

солнечную

систему

(

Кобра

назвал

это

вторжением

архонтов

),

чтобы

медленно

уничтожать

земную

жизнь

.

Это

были

гигантские

чудища

,

напоминающие

человекоподобных

драконов

.

Итак

,

вторая

,

назовем

это

"

силой

",

пришла

,

чтобы

клонировать

и

изолировать

старую

Землю

в

новую

реальность

,

перенеся

далеко

от

этого

места

во

времени

и

пространстве

.

В

промежутке

появилась еще

одна

сила

,

чтобы

“

взломать

”

квантовую

компоновку

второй

(

позитивной

)

земной

реальности

,

и

затащить

её

обратно

в

темную

плотность

,

но

эта

квантовая

система

повредилась.

Таким

образом

,

гиперпространственной

квантовой

компьютерной

системе

была

дана

команда

на

“

перезагрузку

”,

так

,

чтобы

произошел

перезапуск

,

и

все

началось

заново

,

но

на

этот

раз

все

и

вся

“

поменялось

”,

и

именно

поэтому

у

вас

сейчас

имеются

изменившиеся

прошлые

данные

из

другой

временной

линии

.

Вы

называете

эти

временные

аномалии

эффектом

Манделлы

,

но

это

большее

,

и

более

12 000

вещей

фактически

изменились

с

1996

года

на

всех

возможных

уровнях

,

включая

квантовые

и

генетические

подробные

данные

о

каждой

форме

жизни

.

У

вас

также

есть

новые

животные

на

этой

версии

Земли

и

другая

анатомия

.

Просто

сделайте

запрос

в

гугле

: "

Эффект

Манделлы

и

изменения

в

анатомии

".

Некоторым

людям

с

сильными

способностями

,

развитым

сознанием

и

фотографической

памятью

удавалось

вспомнить

реальность

старой

первой

Земли

,

которой

больше

не

существует

,

но

расслабьтесь

,

команда

клонированных

людей

и

многие

другие

силы

помогают

собрать

воедино

вашу

старую

анатомию

и

генетическую

конфигурацию

,

вместе

со

всем

остальным

,

поэтому

к

2023

году

эта

Земля

,

то

есть

земля

3,

будет

похожа

на

первую

Землю

снова

,

если

ничего

не

включится

между

всеми

положительными

намерениями

,

так

что

,

может

быть

,

что

вы

снова

окажетесь

на

другой

Земле

,

версия

4.

Все

еще

открыто

и

возможно"

.

Если допустить что это было ложное воспоминание, мультфильм записанный в память человечества, тогда все объяснимо.

и одновременно он должен быть восстановлением линии времени прерванной в 1996-ом. В любом случае мы должны по настоящему нырнуть в новые 90-е.