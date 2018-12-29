Появилась такая новость:
“Большой Адронный Коллайдер, крупнейший в мире атомный ускоритель, будет отключен на следующие два года для модернизации. Надеемся, что его способности к поиску частиц станут еще лучше, когда он возобновит работу в 2021 году.
В течение этого двухлетнего периода некоторые части Коллайдера будут подвергаться модернизации. Инжекторы, которые подают частицы в ускоритель, будут изменены, чтобы приспособиться к более мощным пучкам частиц, заявляют в CERN. Линейные ускорители, будут заменены. Другие ускорители на пути к последнему кольцу Коллайдера обновят, как и электрические компоненты. Каждый из детекторов для измерения последствий столкновений частиц будет обновлен, а один из них, LHCb, будет заменен.
Снова запустить Большой Адронный Коллайдер планируется в 2021 году, а проект HL-LHC должен начаться в 2025 году”.
Что ж отдадим должное Silke F (ее ютуб), она летом писала: “Это всего лишь вопрос времени, несколько лет, пока эти демонические духи не нападут на технологические варианты этих преследователей. Поскольку эти преследователи имеют дело с силами, которым нужен CERN, но в 2018 году этот межпространственный портал (CERN) будет закрыт "по случайности". Преследователи столкнутся в 2018 году на этой версии Земли с крайне опасными демоническими силами. Невидимые формы жизни повсюду. Жизнь многомерна. Даже некоторые из демонических сил скоро начнут конфронтацию со злыми людьми, а не с позитивными. Здесь столько всего происходит.”
#ЦЕРННАШ
Имеет смысл прочитать другие предсказания Silke F которые резонируют с выводами местного автора.
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