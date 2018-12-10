Silke F о сатанизме и демонах

“Вы не верите в Бога, но вы занимаетесь сатанизмом? Как это работает?
Бог это понятие религии. Я не принимаю религию. Сатанизм - это инструмент для изменения реальности. Демоны всегда вокруг меня, и мне нравится их компания ночью. Опыт уже является языком, потому что все квантовые потоки, которые делают возможной для вас реальность, являются живым интеллектом. Волшебники просто используют другой язык, чтобы настроиться на эти квантовые потоки, которые делают возможным создание реальности, так что на самом деле все является чистой магией, и это снова ваш вибрационный паттерн, который будет активировать и деактивировать некоторые другие квантовые потоки, которые позволяют определенной реальности случиться. Существует множество совершенно разных потоков, поэтому не все изменения доступны, и вы не можете выбрать свою реальность на всех уровнях, но здесь снова появляется замечательный другой аспект этой игры, потому что то, что вы не можете изменить, будет всегда ваш величайший учитель. Если вы родились без рук или ног, или если вы не можете слышать или говорить, или у вас есть другие тяжелые проблемы, у вас есть много источников знаний, которых нет у других людей. Людям не нужно грустить по поводу того, что им не хватает. Создание реальности - это не получение всего. Речь идет об обучении по использованию ваших иллюзий и о том, как вдохновенно поместить их в мусорную корзину для продолжения эволюции. Миллионы долларов, 100 новых друзей или замечательный партнер никогда не сделают вас счастливыми, если вы не сможете попрощаться с мыслью, что вам что-то нужно. Это даже не о радости. Речь идет об исследовании волшебных моментов, и все волшебно, в хорошем или плохом смысле. Дело в том, что ваши атомы имеют силу атомного взрыва и даже больше, потому что, если вы расколите атом, вы получите много энергии, которая может стереть эту планету. Таким образом, все плохие и разрушительные события могут быть выбором, но также и все хорошие вещи. Это мелочи, которые имеют значение, прежде чем большие вещи произойдут. Всегда. Несколько слов достаточно, чтобы причинить кому-то боль или помочь кому-то. Слова - это язык каждого квантового потока, потому что энергия, лежащая в основе слов, открывает порталы межпространственного качества, выходящие за пределы физических законов. Тело, которое у вас есть, - это не все, что у вас есть.
В другом месте поясняет насчет демонов
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