Иерархия и загогулины

В блоге https://augtellez.wordpress.com в комментариях человек привел такую иерархию. Приводится для размышления, все ведь любят порядок, хе хе.
Теневые существа
Архонты
Аннунаки (Элохим)
Плеядиянцы, Драконианцы
Рептилоиды
Генетически созданные Грейс / Гибрид Грейс / Роботоид Грейс / Мясной костюм (для путешествий) /Серые ракушки
Гибридные иллюминаты-человеческие контроллеры и прочие.
Здесь отсутствуют Наги, которые являются истинными аборигенами Земли и которые находятся на самом удаленном уровне Поталы. Именно они в образе библейского Змия, “дьявола” совершили своего рода “диверсию”, дав людям “разум”, способность различения добра и зла, что означало изгнание человечества – созданных Аннунаками-Элохим, или богами, из рая в “свободное плавание” – мир страдания. Тут можно только гадать, было ли это так запланировано, либо это было самостоятельное решение Нагов. Если раньше люди бездумно исполняли волю Элохим, то отныне они обязаны были постоянно делать сложный моральный выбор, постоянно сталкиваясь с ограничениями и получая тычки. Поэтому, мечта человечества – это вернуться снова к Элохим, стать “рабом божим”, обрести вновь неделимую тотальность ума избавляющую от страдания. Усилия любых религий и духовных учений направлены к этому.
Планетарное Закулисье тоже мечтает об этом, но в отличии от “профанов” они знают больше о сущности этих Богов, и соответственно служит им, пытаясь снискать силу и “благодать тотальности” по другому – где пиком являются ритуальные пытки и жертвоприношения детей. Делают они это не совсем добровольно, скорее их вынуждают это делать, так как это самый эффективный способ контроля, управления и стабилизации планеты, ноосферы, в определенном состоянии.
Элохим создавшие людей имеют право уничтожать свои творения, как художник может уничтожить или изменить свою картину, если она ему не нравится. Но так называемая элита Земли, это – не Боги, не Элохим, а в самом редком и лучшем случае это репто и драко-гибриды, поэтому уничтожая чужую собственность они становятся страшными и безнадежными кармическими должниками настоящих собственников. В этом состоит настоящий смысл заповеди “не убий”. Именно эту уловку используют те группы контроля которые стоят за всем этим.
Silke F: “Элитарные круги не вовлечены в истинную структуру власти планеты Земля, потому что они тонко ошибочно направлены в неправильном направлении теми, для кого они проводят церемонии и ритуалы, не замечая, что они являются их маленькими марионетками. Высшая элита всех империй на земле не очень умна или интеллектуальна, потому что они не знают общей картины, поэтому они вообще не понимают загадку”.
Добро и зло становится многомерным на других уровнях. Например, Наги дали людям-биороботам разум, и это выбросило их в кармическую сферу страдания Сансары. Далее эти хитрые Наги через буддизм стали учить людей как попытаться покинуть мир Сансары. Кто тут злой и кто добрый? “Божественные” Элохим или “дьявольские” Наги? Просто остается признать что все это сложный эксперимент.
Комментариев нет:
Отправить комментарий