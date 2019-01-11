Порошенко и сам, находясь в алкогольном тумане, не понял как и почему именно он стал президентом после победы майдана. (Тогда многие обратили на этот странный выбор украинского народа и шутили: прогнали одного Януковича и выбрали другого). Украинцы тоже не поняли, что именно их заставило так внезапно полюбить Петро.И вот прошел срок, и ситуация повторяется: если не Порошенко, то кто? И действительно, вроде как ни кто. Тимошенко подозревается в излишних связях с Кремлем. (Будто-то бы у Порошенко их нет.) Ох и консервативен украинский народ-бунтовщик. Трезв и мудр. Знает когда бунтовать, а когда делать правильный выбор и выбирать “меньшее из зол”.