пятница, 11 января 2019 г.

Если не Порошенко, то кто?

Порошенко и сам, находясь в алкогольном тумане, не понял как и почему именно он стал президентом после победы майдана. (Тогда многие обратили на этот странный выбор украинского народа и шутили: прогнали одного Януковича и выбрали другого). Украинцы тоже не поняли, что именно их заставило так внезапно полюбить Петро.

И вот прошел срок, и ситуация повторяется: если не Порошенко, то кто? И действительно, вроде как ни кто. Тимошенко подозревается в излишних связях с Кремлем. (Будто-то бы у Порошенко их нет.)  Ох и консервативен украинский народ-бунтовщик. Трезв и мудр. Знает когда бунтовать, а когда делать правильный выбор и выбирать “меньшее из зол”.
Автор: Pavel на
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