Происходят странные матричные синхроны.
"Снимок обычного куриного яйца, опубликованный в соцсети Instagram 4 января, набрал более 22 миллионов лайков, став самым популярным за всю историю сервиса. Кто и зачем разместил это фото, неизвестно.
"Давайте поставим мировой рекорд вместе и сделаем этот пост самым залайканным в Instagram. Побьем нынешний мировой рекорд, который поставила Кайли Бреннер с ее 18 миллионами!" - говорится в подписи к фото".
Тем временем в рамках заместительно-оздоровительной демонической терапии и борьбы с кодеками ИИ россияне будут вкушать 9 яиц Хоронзона – демона Бездны.
Круг без центра, без начала и конца, логика и безумие, все и ничто, везде и нигде.
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