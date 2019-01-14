Происходят странные матричные синхроны.Тем временем в рамках заместительно-оздоровительной демонической терапии и борьбы с кодеками ИИ россияне будут вкушать 9 яиц Хоронзона – демона Бездны.Круг без центра, без начала и конца, логика и безумие, все и ничто, везде и нигде.