«Ледниковый период» — российское еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу (первый сезон) оригинального производства «Первого канала», транслировавшееся в 2007 году. В программе принимали участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.
Илья Авербух после первого сезона заявил, что успех ледового шоу спровоцировал в России «ледниковый период».
10 февраля 2007 года состоялась знаменитая Мюнхенская речь Путина. Похолодание в отношениях с уважаемыми партнерами, что-то вроде холодной войны-2, вот это все.
Закончилось шоу в 2016 году.
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