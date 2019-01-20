воскресенье, 20 января 2019 г.
Архонты
Джон Лэш, его версия кто такие Архонты согласно гностическому мифу. По описанию они напоминают сущностей из детского кошмара, который длился примерно недели две-три. В возрасте примерно 3-4 лет, когда выключался свет, из темноты выползали мертвые дети, которые были тем не менее “живыми мертвецами”, и выглядели как описано ниже – большой, как бы недоношенный человеческий плод. Жутковатое и очень неприятное зрелище. Джон Лэш утверждает, что так в определенном плане предстают “черные тени”, летуны или прыгуны, описанные в книгах Кастанеды.
“Люди, которые предоставили нам информацию об Архонтах, блестяще представили свою природу, и они описали как они похищают души ночью, что вы бы назвали инопланетными похищениями, они описали их внешность как недоношенный плод с большими глазами, большой головой и тонкими конечностями - все это они описали. Ну, уважайте людей, потому что люди, которые дали вам эту информацию, также сказали вам, откуда они родом, так что не игнорируйте эту часть информации. Они возникли в солнечной системе до того, как была сотворена Земля, до того, как сама София превратилась в землю. И им было дано задание Софии и дана возможность организовывать материальные и элементарные вещества в их среду обитания, поэтому они создали солнечную систему независимо от Земли, Солнца и Луны. И созданная ими солнечная система, принадлежащая Архонту, является неорганической частью нашей солнечной системы, там есть неорганические планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, они являются продукцией Архонтов и средой обитания Архонтов. Они живут прежде всего, насколько я могу судить по кольцам и лунам Сатурна. Но они могут путешествовать через солнечную систему и сталкиваться с Землей, но они не могут проникнуть на Землю, потому что они не могут жить здесь, потому что кислород токсичен для них. Это неорганический вид, который в основном нападает на человечество с помощью телепатических средств и внедряет в человеческий разум девиантные идеи. Так что это гностическое послание об архонтах, которые были случайно созданы нашей собственной матерью Софией.
Так что же не так с божественным экспериментом? Ну, есть два ответа, часть из которых исходит от архонтов и их вмешательства в эксперимент. Видите, гностики утверждали, что Земля образовалась аномально и не принадлежит к Солнечной системе, Земля - это живое существо, живой сверхорганизм, захваченный в неорганической солнечной системе. Система в целом неорганическая, среда обитания архонтов. Но архонты очень навязчивы. Они не соблюдают границы того места, куда их поместили. Если бы они действительно соблюдали границы, они бы остались там, возможно, их иногда обнаруживали бы люди с паранормальными способностями, но они не вмешивались. Но дело в том, что они вмешиваются в нас, прежде всего, проникая в наши умы и внедряя чужие имплантаты в наши умы. Поэтому, если вы хотите понять роль архонтов, вы должны быть в состоянии принять концепцию того, что Карлос Кастанеда назвал «инородной установкой».
Но есть повелители архонтов или один хозяин улья, которого в греческих коптских текстах называют Драконой, что является драконьей или рептильной формой” .
Из темноты Архонтов на этой Земле плетется паутина Иллюзии, Матрицы, поверх настоящего мира, с которым люди , на самом деле, знакомы очень мало. В определенный момент Архонты, или Прыгуны, по команде объединяют свой разум в единое целое и совершают прыжок через время и пространство. Вместе с ними совершает прыжок и человечество, которое осознается в новой матричной реальности, нового, как им кажется, устойчивого и незыблемого порядка, новой исторической линии. При этом прыжке может происходить появление разных параллельных линий времени. Фактически, человечество сейчас находится в состоянии этого прыжка, перехода, перезагрузки Матрицы.
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