согласно гностическому мифу. По описанию они напоминают сущностей из детского кошмара, который длился примерно недели две-три. В возрасте примерно 3-4 лет, когда выключался свет, из темноты выползали мертвые дети, которые были тем не менее “живыми мертвецами”, и выглядели как описано ниже –

большой, как бы недоношенный человеческий плод. Жутковатое и очень неприятное зрелище. Джон Лэш утверждает, что так в определенном плане предстают “черные тени”, летуны или прыгуны, описанные в книгах Кастанеды.