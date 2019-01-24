Новости робототехники

"Британские и швейцарские инженеры, вдохновившись формами бактерий возбудителей язвы, холеры и болезни Лайма, создали гибких роботов, которые способны менять форму тела, плавая в жидкости и адаптируясь к изменению ее вязкости.
Одно из направлений современной робототехники – создание на основе полимеров с разными характеристиками гибких и мягких микророботов, которые могли бы проникать в организм человека и выполнять там медицинские задачи.
На создание роботов тех или иных форм инженеров часто вдохновляют животные. В этот раз, как пишут инженеры в статье в Science Advances, их вдохновили бактерии: холерный вибрионы V. cholerae, имеющие форму трубки с винтообразным жгутиком, стебельковые бактерии (популярный модельный организм C. Crescentus) в форме трубки с прямым и плоским жгутиком, возбудители язвы желудка H. pylori в виде спирали с несколькими жгутиками и возбудители болезни Лайма B. burgdorferi, имеющие форму спирали.
Из одной гидрогелевой пленки ученые изготовили сотни образцов роботов разной формы и заставили их плавать в средах с разной плотностью и вязкостью, например, в растворе сахарозы, по вязкости близкой к крови. В такой среде стебельковые роботы двигались лучше других прототипов. Однако, при увеличении вязкости именно эти роботы становились аутсайдерами, так как их «тело» больше не могло двигаться синхронно со жгутиком и только увеличивало сопротивление. Зато «роботы Лайма» в виде спирали показали себя в более вязкой среде лучше всех. Штопорообразное движение в такой среде оказалось более эффективным.
Выяснив, что трубчатое тело с плоским хвостом предпочтительнее для плавания при низкой вязкости, а спиральное — при высокой, инженеры создали робота, который мог менять свою конфигурацию в ответ на увеличение концентрации сахарозы в жидкости. Этот робот может менять форму в зависимости от условий, не теряя в скорости маневренности.
Патогенные бактерии так эффективны в своей способности заражать организм не в последнюю очередь благодаря своей форме, позволяющей быстро перемещаться по кровотоку. Позаимствовав у микробов эти формы, ученые создали роботов, которые, возможно, тоже смогут в будущем перемещаться в организме, но уже с благими целями — например, для доставки лекарств или выявления повреждений в организме".
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