Исламисткая угроза

СМИ сообщают что под среднеазитским подбрюшьем РФ сгущаются тучи – исламисткий интернационал Афганистана готовит вторжение в Таджикистан и далее. И далее в РФ хлынут миллионы беженцев. И не только беженцев. И те увеличат и без того численность внутрироссийских “не только”.Отбиться конечно можно, но тут вот какая штука. Американцы освоили и владеют технологиями контроля сознания, которые можно назвать вирусно-портальными. Мы видели это на феномене иракского ИГ, и их конвейера смертников невиданного в истории. Арабы вообще-то вояки так себе, но игиловцы продемонстрировали хорошую боеспособность. Другой пример – борьба с исламистами на Филиппинах. Там, как и в Ираке находятся американские военные базы. Военные базы США были в Афганистане.Как там говорят - генералы всегда готовятся к прошедшим войнам?