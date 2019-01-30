среда, 30 января 2019 г.

Мультфильмы

Любители японских мультфильмов последовательно раскрывают тайны мироздания и Матрицы: Вики Абсолюта.


Например: Манипуляции реальностью - способность, также называемая реалити варпингом (искажением реальности). Её наличие позволяет персонажу напрямую влиять на реальность в очень широких пределах. Варпинг может быть как весьма ограниченным (например, создание объектов из ничего), так и практически безграничным (вплоть до пересоздания мульти/метавселенной). Высокоуровневый варпинг также включает в себя манипуляции материей, манипуляции энергией, манипуляции временем, манипуляции пространством, мерные манипуляции, манипуляции информацией и даже некоторые виды концептуальных манипуляций.

 Блик Винкель, Мардук

Как то слишком серьезно для любителей мультфильмов, не находите?


Автор: Pavel на
Ярлыки:

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