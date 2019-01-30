Мультфильмы

Например: Манипуляции реальностью - способность, также называемая реалити варпингом (искажением реальности). Её наличие позволяет персонажу напрямую влиять на реальность в очень широких пределах. Варпинг может быть как весьма ограниченным (например, создание объектов из ничего), так и практически безграничным (вплоть до пересоздания мульти/метавселенной). Высокоуровневый варпинг также включает в себя манипуляции материей, манипуляции энергией, манипуляции временем, манипуляции пространством, мерные манипуляции, манипуляции информацией и даже некоторые виды концептуальных манипуляций.
Блик Винкель, Мардук
Как то слишком серьезно для любителей мультфильмов, не находите?
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