Выключи мозг, включи Бузову

Ну и что, чем все это закончилось? Но ведь мы всегда можем повторить? Разве нет? Мы в 1986-м.

В попсе становятся популярны ритмы 80-х:Статья Девола: Большой рывок 2.0 Почему то восторжествовало дурацкое мнение, де “пришел Горбачев и все развалил”. Тогда как Перестройка с самого начала являлась Большим Рывком в попытке преодолеть технологическое отставание от Запада. Реконструировались и строились сотни предприятий. Один проект “Бурана” чего стоит.