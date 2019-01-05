Засевшие в госдуме и в сенате иностранные агенты и генетические гении близки к тому чтобы совершить против России страшную оккультную диверсию. Они хотят обложить налогом кошек.
Трудно представить что либо более кощунственное. Более всего кошек любят в России, далее в Британии, Японии. Не будем особо акцентировать внимание на значение кошек в Древнем Египте и Атлантиде. Если, не смотря на периодические трудные времена, что либо на российских землях как-то и держалось, то это потому что котиков не трогали. Котиков не догадался репрессировать даже Сталин. А эти додумались. Но котики не предпенсионеры, и тут ответка будет суровой.
“8 июня 2010 года радары якутского аэропорта фиксируют неопознанный летающий объект. Он двигается на высоте 19700 метров со скоростью 10 тыс. Км/ч. Радар автоматически присваивает объекту номер 0000, это означает что объект не опознан и не отвечает на запрос.
Пилот одного из лайнеров пытается связаться с ним и передает, что слышит кошачье мяуканье.
Кошки – народ, представители другой цивилизации”.
Без сомнения, котики уже отправили сигнал на Сириус, и корабли космокотиков приведены в боевую готовность в рамках операции “принуждения к миру” обезумевшей североевразийской деспотии. Будем следить.
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