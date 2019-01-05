Засевшие в госдуме и в сенате иностранные агенты и генетические гении близки к тому чтобы совершить против России страшную оккультную диверсию. Они хотят обложить налогом кошек.Трудно представить что либо более кощунственное. Более всего кошек любят в России, далее в Британии, Японии. Не будем особо акцентировать внимание на значение кошек в Древнем Египте и Атлантиде. Если, не смотря на периодические трудные времена, что либо на российских землях как-то и держалось, то это потому что котиков не трогали. Котиков не догадался репрессировать даже Сталин. А эти додумались. Но котики не предпенсионеры, и тут ответка будет суровой.Без сомнения, котики уже отправили сигнал на Сириус, и корабли космокотиков приведены в боевую готовность в рамках операции “принуждения к миру” обезумевшей североевразийской деспотии. Будем следить.