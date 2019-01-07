понедельник, 7 января 2019 г.
О правилах игры в Матрице
Уже самоуволившийся из астрологов Сергей Логинов столкнулся с несправедливой реальностью матрицы:
“2019 год, Костя Крылов, главный идеолог русского интеллектуального национализма:
- Интересно, понимают ли наши «православные», что обретение Украиной Томоса - это СВЕРХСОБЫТИЕ, которое полностью переворачивает и по сути ОТМЕНЯЕТ смысл крещения Руси в традиционной московской интерпретации?
2017 год, Сергей Логинов, прогнозист, про Украину:
- Середина декабря-2018. Главное событие года.
Во-первых переломный момент для ресурсов у народа и у самого народа. Во-вторых отчётливость противостояния с внешним миром, с точки зрения народа. Декабрь- главный месяц в году с точки зрения Украины целиком. Если земельную реформу не примут ранее, в декабре точно примут. Декабрь-2018 для Украины эпохален.
День в день. 0% аплодисментов, 0% желающих приобщиться к пониманию будущего для коррекции настоящего. Казнить, нельзя помиловать”.
Это очень распространенная ошибка, дескать делай и сделай продукт гораздо лучше чем другие, и люди это откроют, оценят, и это принесет тебе деньги и славу. Увы, тут матрица незримо решает быть этому или нет. И качество продукта тут дело второстепенное. Скорее наоборот, сознание ширмасс, синхронизированное с квантовым искусственным интеллектом, предпочтет жрать суррогат, радостно платить за это и жадно требовать добавки. Ибо таковы правила игры. Суррогатные люди требуют суррогатный продукт. Большинство людей (зомби-ботов) уже давно, например, подзабыли вкус натуральных пищевых продуктов и воротят от них нос, если им предложить натуральное и сделанное что-нибудь из пальмового масла.
Если хочешь серьезных денег – подмешивай в свой продукт изрядную порцию говнеца, и никак иначе. Шансы на одобрение матрицей резко возрастают. Ну тут уже сделка с совестью. Можно, например, сказать себе: эти долбаебы только говно жрать и достойны. И в этом есть изрядная доля правды. Или делать что-то для души.
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