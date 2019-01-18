Москвабад дал течь

Не является большим секретом, что Москва находится над большим подземным морем. Расстояние от поверхности до водной бездны в среднем 1000 м, местами 300-400 м.Есть много православных пророчеств о судьбе москвабдской атлантиды:«Въ тюремной камере насъ было несколько, но все священники. Некоторые дремали передъ отбоемъ, другіе уснули.Вдругъ спавшій молодой священникъ, отецъ Александръ, проснулся въ большомъ возбужденіи и сталъ быстро разсказывать.– Проснитесь, пожалуйста, и выслушайте то, что я сейчасъ вамъ разскажу. Вы знаете, что я только-что спалъ. И виделъ я во сне моего родного отца, священника, убитаго большевиками. Онъ явился мне съ прекраснымъ наперснымъ сіяющимъ крестомъ на груди и сказалъ мне очень важныя слова:– «Сегодня ты будешь со мною!».И только что молодой священникъ отецъ Александръ успелъ произнести эти слова, какъ открывается кормушка нашей камеры и самъ камендантъ тюрьмы говоритъ:– Такой-то (его фамилія, имя и отчество) съ вещами на выходъ!Какъ только кормушка закрылась, отецъ Александръ сказалъ:– Ну, вотъ видите, – это то, о чемъ мне только что сообщилъ мой отецъ, явившійся мне во сне. Это – разстрелъ! Это – встреча съ горячо любимымъ отцомъ! Слава Богу, слава Богу за Его великую милость ко мне недостойному и многогрешному!И онъ поклонился намъ всемъ земно и уже пошелъ къ дверямъ. Но на пороге онъ повернулся и добавилъ:– Да, еще отецъ мой сказалъ: «А Москва провалится!». И это сбудется непременно!Съ этими словами іерей Александръ скрылся въ дверяхъ… Мы были просто ошеломлены всемъ происшедшимъ. Вскоре мы услышали одинокій выстрелъ. Это отецъ Александръ «ушелъ» къ отцу по плоти и къ Вечному Отцу Небесному. «Вечная память», – прошептали мы и перекрестились,– «со святыми упокой». У всехъ на глазахъ были слезы».«В апреле, когда случится сильное землетрясение в Японии, такое, что даже будет трясти в Питере, произойдёт провал Москвы в солёные воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут ещё долго плавать в солёной воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут.Будет затоплена Астраханская, Воронежская обл. (названия других не запомнили – прим.). Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км. от столицы) будет частично разрушен (каким образом это произойдет, узнать не удалось).