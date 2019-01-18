пятница, 18 января 2019 г.
Москвабад дал течь
"В Москве с утра вторника, 15 января, не работали три станции метро северного участка "салатовой" ветки из-за скопления воды ночью между станциями Окружная и Верхние Лихоборы.
Тоннель, где произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.
Движение поездов было восстановлено после ликвидации последствий подтопления тоннелей после 10:00 по московскому времени.
Собеседник агентства подчеркнул, что причины произошедшего будут определяться совместно со специалистами Мосинжпроекта, Мосметростроем и государственным строительным надзором.
"Пока делать выводы рано, но точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет", - заявили в пресс-службе.
Не является большим секретом, что Москва находится над большим подземным морем. Расстояние от поверхности до водной бездны в среднем 1000 м, местами 300-400 м.
Есть много православных пророчеств о судьбе москвабдской атлантиды:
Рассказ протоиерея Александра Никулина:
«Въ тюремной камере насъ было несколько, но все священники. Некоторые дремали передъ отбоемъ, другіе уснули.
Вдругъ спавшій молодой священникъ, отецъ Александръ, проснулся въ большомъ возбужденіи и сталъ быстро разсказывать.
– Проснитесь, пожалуйста, и выслушайте то, что я сейчасъ вамъ разскажу. Вы знаете, что я только-что спалъ. И виделъ я во сне моего родного отца, священника, убитаго большевиками. Онъ явился мне съ прекраснымъ наперснымъ сіяющимъ крестомъ на груди и сказалъ мне очень важныя слова:
– «Сегодня ты будешь со мною!».
И только что молодой священникъ отецъ Александръ успелъ произнести эти слова, какъ открывается кормушка нашей камеры и самъ камендантъ тюрьмы говоритъ:
– Такой-то (его фамилія, имя и отчество) съ вещами на выходъ!
Какъ только кормушка закрылась, отецъ Александръ сказалъ:
– Ну, вотъ видите, – это то, о чемъ мне только что сообщилъ мой отецъ, явившійся мне во сне. Это – разстрелъ! Это – встреча съ горячо любимымъ отцомъ! Слава Богу, слава Богу за Его великую милость ко мне недостойному и многогрешному!
И онъ поклонился намъ всемъ земно и уже пошелъ къ дверямъ. Но на пороге онъ повернулся и добавилъ:
– Да, еще отецъ мой сказалъ: «А Москва провалится!». И это сбудется непременно!
Съ этими словами іерей Александръ скрылся въ дверяхъ… Мы были просто ошеломлены всемъ происшедшимъ. Вскоре мы услышали одинокій выстрелъ. Это отецъ Александръ «ушелъ» къ отцу по плоти и къ Вечному Отцу Небесному. «Вечная память», – прошептали мы и перекрестились,– «со святыми упокой». У всехъ на глазахъ были слезы».
Предсказание схимонаха Иоанна из села Никольское: «В апреле, когда случится сильное землетрясение в Японии, такое, что даже будет трясти в Питере, произойдёт провал Москвы в солёные воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут ещё долго плавать в солёной воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут.
Будет затоплена Астраханская, Воронежская обл. (названия других не запомнили – прим.). Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км. от столицы) будет частично разрушен (каким образом это произойдет, узнать не удалось).
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий