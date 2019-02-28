Россия в кольце 33-летних циклов

Прогнозы пророка Хаоса, поэта и визионера Эдди Эриксона. Вопрос накануне 2012 года.
- Скажите, будет ли в декабре этого года Конец Света, и если да, то что вы посоветуете в этом случае предпринять?
Нет, в декабре этого года - никакого конца света - не будет. Какой может быть конец у иллюзии? Только иллюзорный. Нет ни мира, ни света, ни года, ни декабря. В иллюзиях кеномы - нечему заканчиваться, ибо ничего - и не начиналось.
Две довольно серьезные крупные иллюзии катастроф - ожидают весь этот иллюзорный ландшафт в 2036 и 2169 годах. Серьезные социальные потрясения - будут в России после 2020 года. Незначительные социально - политические потрясения ждут весь мир уже в следующем году.
Но в этом году - никаких потрясений - в России больше не будет.
21 - 22 декабря 2012 года - будут самыми тихими и самыми спокойными днями в этом году.
Про 33-летний цикл в журнале рассказано. 2019 это 1986. Сейчас уже стали забывать с чего начиналась Перестройка. А она начиналась с “ускорения”. В нашем цикле – это декларация о необходимости “прорыва”. Это были 1986-87 гг. О “гласности” и “демократизации” заговорили в 1988-м.
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