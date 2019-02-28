четверг, 28 февраля 2019 г.

Россия в кольце 33-летних циклов

Прогнозы пророка Хаоса, поэта и визионера Эдди Эриксона. Вопрос накануне 2012 года.

-  Скажите,  будет  ли  в  декабре  этого  года  Конец  Света,  и  если  да, то  что  вы  посоветуете  в  этом  случае  предпринять?
Нет,  в декабре этого года - никакого  конца света  - не  будет. Какой может быть конец  у  иллюзии? Только иллюзорный. Нет  ни  мира, ни  света, ни  года, ни  декабря. В иллюзиях кеномы - нечему  заканчиваться, ибо  ничего - и  не  начиналось.
Две  довольно  серьезные  крупные иллюзии катастроф -  ожидают  весь  этот  иллюзорный ландшафт  в  2036  и  2169 годах. Серьезные социальные потрясения - будут в России после 2020 года. Незначительные  социально - политические потрясения  ждут  весь  мир  уже  в следующем  году.
Но  в  этом  году - никаких  потрясений - в  России  больше  не  будет.
21 - 22  декабря  2012 года - будут самыми  тихими  и  самыми  спокойными  днями  в  этом  году.

Про 33-летний цикл в журнале рассказано. 2019 это 1986. Сейчас уже стали забывать с чего начиналась Перестройка. А она начиналась с “ускорения”. В нашем цикле – это декларация о необходимости “прорыва”. Это были 1986-87 гг. О “гласности” и “демократизации” заговорили в 1988-м.




Автор: Pavel на
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